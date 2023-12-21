Известный производитель шин Bridgestone продает все активы в России

На российском рынке станет на одну иностранную компанию меньше. На этот раз бегство от оккупантов удалось оформить японскому производителю шин Bridgestone.

Bridgestone уходит с российского рынка

Компания Bridgestone еще в октябре 2022 года сообщила о том, что ищет покупателя для российских активов и уходит от оккупантов. Впрочем, процесс изрядно затянулся, и ждать соглашения нужно было больше года.

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После долгих месяцев ожидания Bridgestone Europe заявила, что наконец-то может попрощаться с российскими активами. Покупателем будет диверсифицированная холдинговая компания S8 Capital.

! Bridgestone работает на русском рынке с 1998 года. Свою деятельность в России компания прекратила в марте 2022 года.

Bridgestone присутствовала на российском рынке с 1998 года. Компания приостановила все производство деятельности в России в марте прошлого года.

Соглашение получило все необходимые разрешения на то, чтобы быть осуществленным. В нем говорится о заводе по производству шин в Ульяновске и московском офисе, где были отделы продаж и маркетинга. К покупателю переходят все 1000 сотрудников.

Группа S8 Capital принадлежит Армену Саркисяну. В мае ему удалось приобрести шинный завод Continental Калуге, а также выкупить мощности российского "Кордианта" в Омске и Ярославле.