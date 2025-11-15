Бронирование 2026: нужно ли работникам повторное ВЛК

Работники критически важных для экономики и обороны предприятий имеют бронирование. С приближением 2026 года возникает вопрос: нужно ли таким лицам повторно проходить военно-врачебную комиссию для продления брони.

Надо ли повторно проходить ВВК для продления брони?

Согласно закону, прохождение ВВК в Украине действительно предусмотрено ежегодно, передает 24 Канал со ссылкой на "Зеркало недели".

Однако это правило не является универсальным и не касается всех категорий военнообязанных.

Юрист Андрей Топчий говорит, что работники, которые имеют действующее бронирование, не обязаны проходить ВВК повторно до завершения действия своего статуса. Это касается тех, кто получил бронь на предприятии, учреждении или организации, включенной в список критически важных.

Какие новые критерии бронирования?

Минобороны утвердило критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций такими, имеющими важное значение для национальной экономики.

Критерии, которым должны соответствовать предприятия, претендующие на такой статус и могут получить право на бронирование до 100% работников следующие:

Выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% общего объема предприятия. Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов для нужд обороны. Управление объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

Новости о бронировании от мобилизации в Украине