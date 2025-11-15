Бронювання 2026: чи потрібне працівникам повторне ВЛК
- Працівники з чинним бронюванням не зобов’язані проходити повторну військово-лікарську комісію до закінчення терміну дії броні.
- Міноборони затвердило нові критерії для визначення важливих підприємств, які можуть бронювати до 100% працівників.
Працівники критично важливих для економіки та оборони підприємств мають бронювання. З наближенням 2026 року постає питання: чи потрібно таким особам повторно проходити військово-лікарську комісію для продовження броні.
Чи треба повторно проходити ВЛК для продовження броні?
Звідно із законом, проходження ВЛК в Україні дійсно передбачене щороку, передає 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".
Проте це правило не є універсальним і не стосується всіх категорій військовозобов’язаних.
Юрист Андрій Топчій каже, що працівники, які мають чинне бронювання, не зобов’язані проходити ВЛК повторно до завершення дії свого статусу. Це стосується тих, хто отримав бронь на підприємстві, установі чи організації, включеній до списку критично важливих.
Які нові критерії бронювання?
Міноборони затвердило критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій такими, що мають важливе значення для національної економіки.
Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на такий статус та можуть отримати право на бронювання до 100% працівників наступні:
- Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства.
- Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів для потреб оборони.
- Управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.
Новини про бронювання від мобілізації в Україні
З листопада в Україні деякі працівники на критично важливих посадах можуть отримати бронь від мобілізації, зокрема працівники прокуратури, поліції, ДСНС, оборонних підприємств та ті, хто співпрацює з Міністерством оборони. Працівники ключових підприємств звільняються від мобілізації на шість місяців.
Отримати бронювання не можуть особи, які працюють неофіційно, не перебувають на військовому обліку або мають зарплату менше 20 000 гривень, за винятком працівників держсектора, медичної сфери та енергетики.
Президент підписав закон, який дозволяє тимчасово бронювати військовозобов'язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку. Тривалість бронювання не перевищує 45 днів і надається лише один раз на рік.