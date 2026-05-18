Работать, или воевать: Соболев сделал громкое заявление о бронировании и людях в розыске ТЦК
- Критически важные предприятия в Украине обеспечивают 60% налоговых поступлений, а работники оборонного комплекса, энергетики, медицины и ЖКХ имеют приоритет в бронировании от мобилизации.
- Министр экономики Алексей Соболев заявил, что система бронирования работников пересматривается каждые 6-9 месяцев, чтобы соответствовать актуальной ситуации в стране.
Сейчас критически важные предприятия, работники которых имеют бронирование, обеспечивают около 60% всех налоговых поступлений в Украине. Однако есть и большая категория граждан, которые не задействованы нигде.
Кто имеет приоритет в бронировании от мобилизации?
Сейчас государство прежде всего предоставляет бронирование работникам секторов, без которых невозможно функционирование страны. Об заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, пишет "РБК-Украина".
Речь идет о:
- оборонно-промышленный комплекс
- энергетике
- медицине
- жилищно-коммунальное хозяйство
Министр отметил, что количество забронированных работников уже достигло 1,37 миллиона человек.
Забронировано 1,37 миллиона человек. За год бронирование немного возросло. Будут еще волны относительно бронирования. И вы видите, что режим держится. Почему? Критически важные предприятия, которые забронированы, генерируют 60% налоговых поступлений.
Соболев отметил, что речь идет именно о предприятиях, которые являются критически необходимыми для работы экономики и государства во время войны.
Нюансы относительно людей в розыске ТЦК и СЗЧ
Министр пояснил, что между Минэкономики и Минобороны продолжается постоянный диалог по балансу между потребностями армии и экономики.
По его словам, власть пытается одновременно обеспечить потребности Сил обороны, стабильную работу критической инфраструктуры и поступления налогов в бюджет.
Вместе с этим есть проблема с людьми, которых разыскивает ТЦК, или они ушли в СЗЧ.
Есть большое количество людей, которые в розыске, в СЗЧ находятся, которые не участвуют или немного исключены из формальной занятости, и не работают в Силах обороны. И это тот резерв, который возможно выявить, чтобы они или работали, или воевали,
– говорит Соболев.
Систему бронирования продолжат пересматривать
Соболев также заявил, что подходы к бронированию не являются окончательными и периодически пересматриваются. По его словам, примерно каждые 6 – 9 месяцев власти анализируют критерии и списки предприятий.
Это нормальная работа для того, чтобы система была жива,
– заявил министр.
Министр объяснил, что такие просмотры нужны для того, чтобы система оставалась справедливой и отвечала актуальной ситуации в стране.
Что это значит?
Заявления Минэкономики свидетельствуют о том, что власть пытается:
- Сохранить работу критических предприятий
- Не допустить падения налоговых поступлений
- Одновременно усиливать мобилизационный ресурс
Также все больше внимания могут уделять людям, которые выпали из официальной экономики и не участвуют в обороне.
Какой прогноз? Эксперты прогнозируют, что в этом году волны пересмотра бронирования продолжатся, критерии для предприятий могут усиливаться, а государство активнее будет проверять обоснованность бронирований.
Обратите внимание! Система бронирования в Украине продолжает меняться под давлением войны и экономических вызовов. Власть пытается одновременно сохранять работу критических предприятий и искать дополнительный ресурс, что делает тему бронирования одной из самых чувствительных в стране.
Какова ситуация с мобилизацией в Украине?
В Украине почти исчерпался ресурс добровольцев, которые готовы присоединиться к армии. В связи с подобным дефицитом желающих сейчас мобилизация проводится всеми способами, которые позволяет действующее законодательством.
Соответствующую информацию сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника Киевского городского ТЦК и СП Валерий Кравченко, передает "Новости.LIVE".
В рамках недавнего заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Валерий Кравченко заявил, что в течение последних четырех месяцев количество групп оповещения ТЦК и СП в столице выросло ориентировочно на 40%.
По его словам, такие меры непосредственно связаны с требованиями по повышению эффективности мобилизационных мероприятий. В то же время точное количество соответствующих групп исполняющий обязанности называть отказался.
Добровольцы почти закончились, мобилизация происходит всеми возможными и предусмотренными действующим законодательством способами,
– сказал он.
Представитель заверил, что для этого привлечены представители полиции и групп оповещения, которые работают в форме и с нагрудными камерами, поэтому все неправомерные действия могут быть проверены правоохранительными органами.
К слову, командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" объяснил 24 Каналу, что не стоит ожидать быстрых решений по мобилизационной перспективе.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский постоянно работает над совершенствованием армии, ведя диалог с командирами и зная проблемные вопросы. Реформы и изменения происходят постоянно – часть малыми шагами в рамках плановых мероприятий, часть более стремительно.
Быстрых решений по мобилизации я не вижу. Украина исчерпывает мотивированный ресурс людей, которые хотят защищать страну. Теперь мобилизация все больше становится принудительной, чем сознательным долгом.
По словам военного, насущной проблемой является вопрос СЗЧ, которое превратилось в некий "вид спорта". Люди ходят туда по 10 и более раз, чтобы избежать фронта.
Недавно я общался с парнем, который был в СЗЧ 16 раз. До этого рекорд был 8. Он говорил: "Я не хочу воевать. Буду постоянно ходить в СЗЧ, потом в подразделение. Как только дадут боевое задание – пойду снова". На вопрос, может он хочет какую-то должность или был в тяжелых боях – говорит: "Нет, никогда не был на поле боя и не планирую. Никаких должностей не хочу". Вот такая история,
– рассказал Филатов.
Что надо знать о бронировании?
В Верховную Раду внесли законопроект "О справедливом бронировании", который позволяет мужчинам призывного возраста платить взносы для освобождения от мобилизации.
Отсутствие базовой общей военной подготовки не влияет на возможность получить бронирование на работе. После достижения 25-летнего возраста лицо подпадает под требования для военнообязанных, и работодатель может подать его данные на бронирование.