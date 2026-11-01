В 2027 году бронирование станет дороже для бизнеса: как изменится порог заработной платы

В Украине с 1 января 2027 года порог официальной заработной платы для бронирования сотрудников предприятий критически важных отраслей может вырасти более чем на 2 тысячи гривен в месяц. Это станет прямым следствием запланированного правительством повышения минимальной заработной платы, что увеличит расходы бизнеса на персонал.

Какую сумму придется начислять работникам для оформления бронирования

Кабинет Министров предлагает повысить минимальную заработную плату на 10,4% – до 9 546 гривен в месяц в 2027 году. Поскольку действующий критерий заработной платы для получения бронирования требует выплаты не менее трех минимальных зарплат, он автоматически повысится в соответствии с законопроектом №16000.

В целом работодателям придется доплачивать не менее 2 697 гривен за каждого сотрудника, забронированного сотрудника, если его текущая зарплата не соответствует новым требованиям.

Расчет зарплаты для бронирования будет таким: 9 546 × 3 = 28 638 гривен.

Для сравнения: в 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 гривен, а соответствующий порог – 25 941 гривна.

Для бизнеса, продолжающего работу на определенных территориях активных или возможных боевых действий, планка будет несколько ниже – 23 865 гривен в месяц.

Что это означает для бюджета компаний

Обновленное требование распространяется как на конкретного специалиста, которого компания подает на бронирование, так и на общие стандарты оплаты труда на всем предприятии. То есть руководству придется контролировать соблюдение установленных рамок во всей внутренней отчетности.

Для работодателей это означает дополнительную финансовую нагрузку на фонд оплаты труда. Например, компании со штатом в 100 специалистов, подвергнутых бронированию, придется тратить дополнительно:

в месяц – 269,7 тысяч гривен;

в год – 3,23 миллиона гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что правила бронирования в Украине изменились. Тогда правительство отменило безусловное стопроцентное бронирование для ряда отраслей и сосредоточило поддержку на предприятиях ОПК, энергетики и логистики.

Также документ вводит обязательные проверки критичности предприятий и создает новый Координационный центр.