Трудности с бронированием: украинский бизнес недоволен
Источник:Европейская бизнес ассоциация
Украинский бизнес начал жаловаться на невозможность переподтвердить статус критичности. Такой статус дает право на продление срока бронирования сотрудников.
Бронирование работников
В середине 2024 года у 86% опрошенных компаний были сотрудники в рядах ВСУ. В 52% компаний количество мобилизованных составляет 10% от общего количества военнообязанных. Еще у 28% их 10-20%, у 6% – 20-40%.
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Проблема приобретает системный характер. По сути, решение о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто "зависает" в соответствующих органах,
– написали в ЕБА.
Около 46% среди таких военных являются критическими для работы предприятия специалистами. К ним относятся:
- руководители;
- инженеры;
- ИТ специалисты;
- водители;
- электрики;
- механики;
- операторы производственных линий.
Улучшение условий бронирования сотрудников – это запрос №1 от бизнеса на сегодня, по результатам опросов Ассоциации. Компании страдают не только от недостатка квалифицированных специалистов, но и от невозможности прогнозировать работу,
– добавила ассоциация.
Европейская бизнес ассоциация отметила, что при отсутствии принятых экономических мер резервирования и с приостановлением резервирования по статусу критичности, компании сталкиваются со значительными проблемами в своем кадровом планировании.