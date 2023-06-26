Агентство Fitch до сих пор предсказывает Украине дефолт: какими данными объясняют прогноз

Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что дефолт в Украине произойдет. Там уверены, что наше государство выберет комплексную реструктуризацию долга.

Fitch Ratings предоставил Украине рейтинг дефолта в иностранной валюте. Речь идет об уровне "СС" – вероятный дефолт.

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Почему Fitch прогнозирует Украине дефолт

Аналитики убеждены, что после двухлетнего перерыва в выплатах по еврооблигациям Украина нуждается в реструктуризации коммерческого долга. В 2025 году только его обслуживание составит 7,6 миллиарда долларов.

Дефицит бюджета также никуда не денется, поэтому придется делить бремя с коммерческими кредиторами.

Согласно прогнозу Fitch, война не завершится раньше 2024 года, но, несмотря на это, ВВП Украины будет расти. Инфляция также должна снизиться до 12,7%.

Ранее сообщалось, что Украина смогла договориться об отсрочке выплаты долговых обязательств и отсрочке внешнего долга. Инвесторы пошли нам на встречу с учетом войны.