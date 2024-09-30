Вернется ли ЕСВ для ФЛП с 1 октября

После начала полномасштабной войны, правительство внедряло решения для поддержки украинского бизнеса. В частности, ФЛП разрешили не платить ЕСВ.

Внедрят ли снова ЕСВ для ФЛП

Депутат Даниил Гетманцев в интервью изданию "Украинские новости" рассказал, что парламент может рассмотреть возможность возвращения ЕСВ для ФЛП. Изменения планируют внедрить с начала 2025 года.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Это была определенная поддержка для ФЛП, часть той, которая осталась из пакета марта 2022 года. Сегодня КМУ предлагает остановить льготу. Будем обсуждать. Видимо, есть логика, чтобы вернуть ЕСВ, потому что прошло уже достаточно много времени в контексте восстановления всех налогов, которые были ранее, до полномасштабной войны.

Гетманцев уточнил, что Комитет, по состоянию на сейчас, не имеет единой позиции относительно ЕСВ. Однако аргументы, относительно возвращения уплаты социальных взносов, являются довольно весомыми.