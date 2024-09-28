"Могут быть новые потребности": Гетманцев не исключает повышения налогов и в следующем году

Уже вскоре предприниматели будут платить больше налогов, чтобы покрыть дефицит в бюджете. Однако не исключено, что это повышение было разовым.

Дефицит 2024 года – это еще не конец

Вполне возможно, что в 2025 году налоги для предпринимателей снова вырастут. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Украинским новостям".

К теме Налоги вырастут для всех: украинцы будут платить больше

Пока позиция правительства такова, что достаточно тех изменений налогов, которые мы проголосовали в первом чтении. Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год,

– сказал чиновник.

Каким может быть повышение

Сейчас Гетманцев не готов сказать, будет ли повышение налогов в 2025 году и каким оно будет. Все будет зависеть от внешней помощи, которую мы будем получать от партнеров.

Пока не имеем 100% уверенности по привлечению всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться,

– подчеркнул он.

Пока речь не идет о повышении НДС, ведь потребности повышать ставку нет. Гетманцев также добавил, что предлагать повышение ставки НДС – исключительно в компетенции правительства.