Нарушения на миллионы и отель-призрак: налоговая проверила известный курорт Буковель

С начала 2026 года в курортной зоне Яремчанщины и на горнолыжном курорте "Буковель" налоговики уже зафиксировали нарушений на 3,2 миллиона гривен. Среди громких скандалов – нелегальный отель.

Результаты проверки Буковеля налоговой

В этом году провели 62 фактические проверки, сообщает Государственная налоговая служба.

В ходе проверки обнаружили 22 неоформленных наемных работника и отель, который работал без государственной регистрации.

Несмотря на поздний старт горнолыжного сезона в 2025 году, объем выручки за ноябрь – декабрь вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – на 545,3 миллионов гривен. Общая выручка за этот период составила 1,78 миллиарда гривен против 1,24 миллиарда годом ранее.

Зато в 2025 году в курортной зоне Яремчанщины и на горнолыжном курорте "Буковель" было проведено 214 фактических проверок. Выявлено 472 нарушения налогового и другого законодательства на сумму 3,4 миллиона гривен:

26 неоформленных наемных работников,

5 случаев предпринимательства без государственной регистрации,

проведение расчетных операций без применения РРО/ПРРО.

