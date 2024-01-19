Burger King расширяется: за покупку известной сети заплатят миллиард долларов наличными

Компания Burger King планирует значительное расширение. Сеть готова вложить в новые рестораны немалые средства.

Burger King готовится к расширению

Корпорация Restaurant Brands International Inc., владеющая известной сетью ресторанов быстрого питания Burger King, хочет приобрести франчайзи Carrols Restaurant Group Inc. Сумма сделки должна составить миллиард долларов наличными.

Интересно План решит все: какие особенности бюджета для стартапов

Корпорация выкупит все акции, не принадлежащие RBI или ее аффилированным лицам. Цена одной акции будет на уровне 9,55 доллара.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Соглашение является частью плана Restaurant Brands, ориентированного на новые технологии, масштабирование расходов на рекламу и улучшение опыта клиентов, чтобы вывести репутацию Burger King на новый уровень.

Заведения, принадлежащие сети Carrols, Burger King хочет реконструировать в течение следующих 5 лет.