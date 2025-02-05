Назван крупнейший налогоплательщик в Украине среди агрокомпаний

По итогам 2023 года крупнейшим налогоплательщиком в отечественном агросекторе стала американская корпорация Cargill.

Какие аграрные компании уплатили наибольшие налоги

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал. По его словам, эта отрасль является ключевым звеном между производителями и потребителями, обеспечивая бесперебойную поставку продовольствия как на внутренний рынок, так и за границу.

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Cargill возглавила рейтинг аграрных компаний по объемам уплаченных налогов. В список крупнейших плательщиков также вошли:

"НИБУЛОН”,

"ЛДК Украина",

"АДМ Юкрейн",

"Эридон",

"Вайтерра Украина",

"Волынь-Зерно-Продукт" (ВИЛИЯ),

"Биоэнерджи-Винница",

"Зерно-Агротрейд" ("Астарта"),

Lidea,

"КВС-Украина".

Гетманцев подчеркнул, что ответственная уплата налогов является ключевым фактором наполнения бюджета, что позволяет государству финансировать армию, восстанавливать инфраструктуру и реализовывать социальные программы.

Важно. Отдельно он отметил агрохолдинги Kernel и Астарта, которые не только производят значительные объемы агропродукции, но и демонстрируют высокий уровень налоговой дисциплины, платя налоги выше среднего уровня в отрасли.