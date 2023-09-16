Гигант Cargill из США продает долю зернового бизнеса в России

Большой бизнес продолжает выходить из российского рынка. Теперь дошла очередь и до аграрных компаний.

Присутствие иностранного капитала на российском рынке постоянно сокращается. Россияне пытаются тормозить темпы этого процесса, обесценивая активы иностранных компаний, заставляя их платить сумасшедшие налоги с продажи имущества или просто конфисковывая бизнес.

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Впрочем, даже подобные меры не останавливают иностранные компании. Они понимают, что никаких перспектив развития у российского рынка нет, а риски для репутации прибыли не оправдывают.

Cargill сокращает деятельность в России

Американская компания Cargill, которая является одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире, продает свои 25% акций компании KSK. Следовательно, американцы останутся без зерновых терминалов в порту Новороссийска.

На такой шаг трейдер последовал после того, как в марте пообещал прекратить закупки на экспорт у России с июля 2023 года. Своего слова гигант сдержал.

Ранее крупные зернотрейдеры Cargill, Viterra и Louis Dreyfus полностью отказались от экспорта российского зерна.

Желание приобрести терминалы у американцев изъявил российский холдинг Delo Group.

Продажа зависит от одобрения российского правительства и не влияет на какую-либо другую деятельность Cargill в стране,

– заявили в Cargill.

Все документы находятся на рассмотрении в российской правительственной комиссии, которая мониторит иностранные инвестиции. Американцы рассчитывают, что проверка не затянется и продлится не больше месяца.