Верит в Украину: Carlsberg открыл крафтовую пивоварню – какие отзывы получило пиво

Компания Carlsberg активно развивает украинский бизнес. Она даже набралась смелости протестировать новое направление на нашем рынке.

Новые мощности

В мае прошлого года Carlsberg Ukraine открыла крафтовую пивоварню. Производство работает во Львове, а компания еще только изучает работу этого направления бизнеса.

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Как рассказал генеральный директор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакин, бренд готов к экспериментам и активно изучает новые направления.

Мы делаем крафтовое пиво, но с экспертизой большой пивоварни, которая имеет опыт. Там работает наш пивовар, который разрабатывает рецепты для мини-пивоварни. Сегодня мы видим, что она себя окупает и имеет очень хорошие отзывы от наших клиентов,

– рассказал он.

Какое крафтовое пиво варит Carlsberg

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Сейчас новый бренд делает 4 сорта пива: WEIZEN (пшеничное пиво), GOLDEN ALE (золотой эль), MILK STOUT (молочный стаут), IPA (индийский пейл-эль). Общий объем производства составляет 1000 дал в месяц.

1 дал = 10 литров

В бутылках пиво в продажу не поступает, его можно попробовать или в пивоварне, или в крафтовых барах во Львове. Как отметил Хайдакин, пока речь идет об изучении рынка и популярности продукта, но если проект будет интересным с финансовой точки зрения, то впоследствии можно будет говорить о запуске сети заведений.