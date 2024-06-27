Верит в Украину: Carlsberg открыл крафтовую пивоварню – какие отзывы получило пиво
Источник:LIGA.net
Компания Carlsberg активно развивает украинский бизнес. Она даже набралась смелости протестировать новое направление на нашем рынке.
Новые мощности
В мае прошлого года Carlsberg Ukraine открыла крафтовую пивоварню. Производство работает во Львове, а компания еще только изучает работу этого направления бизнеса.
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Как рассказал генеральный директор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакин, бренд готов к экспериментам и активно изучает новые направления.
Мы делаем крафтовое пиво, но с экспертизой большой пивоварни, которая имеет опыт. Там работает наш пивовар, который разрабатывает рецепты для мини-пивоварни. Сегодня мы видим, что она себя окупает и имеет очень хорошие отзывы от наших клиентов,
– рассказал он.
Какое крафтовое пиво варит Carlsberg
Сейчас новый бренд делает 4 сорта пива: WEIZEN (пшеничное пиво), GOLDEN ALE (золотой эль), MILK STOUT (молочный стаут), IPA (индийский пейл-эль). Общий объем производства составляет 1000 дал в месяц.1 дал = 10 литров
В бутылках пиво в продажу не поступает, его можно попробовать или в пивоварне, или в крафтовых барах во Львове. Как отметил Хайдакин, пока речь идет об изучении рынка и популярности продукта, но если проект будет интересным с финансовой точки зрения, то впоследствии можно будет говорить о запуске сети заведений.