Спрос слишком слаб: производитель пива Carlsberg прогнозирует сложный 2026 год
- Carlsberg сообщила о 5% росте операционной прибыли за 2025 год благодаря снижению расходов и продажи безалкогольных напитков.
- Компания прогнозирует сложный 2026 год из-за слабого спроса на алкогольные напитки и геополитической неопределенности.
Carlsberg увеличила свою прибыль в 2025 году на 5%, однако это произошло благодаря снижению расходов и продажи безалкогольных напитков. Спрос на алкоголь среди людей, в том числе и пиво, падает, поэтому 2026 год для пивоварен будет сложным.
Как выросли доходы Carlsberg?
Датская пивоваренная компания сообщила о 5% росте операционной прибыли за весь год, что превысило прогноз, пишет Reuters.
Третья по величине пивоваренная компания мира после Anheuser-Busch InBev и Heineken также прогнозирует рост прибыли от 2% до 6% в этом году, но предупреждает, что не ожидает никаких улучшений в сложной потребительской среде.
Carlsberg, которой принадлежат такие бренды, как Kronenbourg 1664, Tuborg и Somersby, достигла лучших результатов, чем некоторые конкуренты, благодаря продвижению на рынок безалкогольных напитков, в частности благодаря приобретению производителя безалкогольных напитков Britvic.
Какой прогноз на 2026 год?
Carlsberg сообщила о органический операционный доход в размере 13,99 миллиардов датских крон до учета специальных статей за 2025 год, тогда как аналитики ожидали 13,82 миллиарда крон.
Хотя компания прогнозирует дальнейший рост прибыли в следующем году, Aarup-Andersen предупредила, что пока нет признаков существенных изменений в поведении потребителей.
Геополитическая неопределенность, в частности относительно торговой политики, будет ключевым решающим фактором.
Новости пивного бизнеса
Генеральный директор Heineken Дольф ван ден Бринк уходит в отставку после падения продаж пива в Европе и США. Акции Heineken упали на 3,2%, а компания ищет нового руководителя, чтобы учесть изменение потребительских привычек.
В октябре 2025 года стало известно, что Diageo рассматривает возможность продажи или выделения бренда пива Guinness в отдельную компанию, оценивая его стоимость более 10 миллиардов долларов.
В 2024 году страны ЕС увеличили производство пива на 0,6%, до 32,7 миллиардов литров, и безалкогольного пива до 2 миллиардов литров. Германия является крупнейшим производителем пива в ЕС, тогда как Нидерланды остаются основным экспортером, а Франция – крупнейшим импортером.