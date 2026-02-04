Спрос слишком слаб: производитель пива Carlsberg прогнозирует сложный 2026 год

Carlsberg увеличила свою прибыль в 2025 году на 5%, однако это произошло благодаря снижению расходов и продажи безалкогольных напитков. Спрос на алкоголь среди людей, в том числе и пиво, падает, поэтому 2026 год для пивоварен будет сложным.

Как выросли доходы Carlsberg?

Датская пивоваренная компания сообщила о 5% росте операционной прибыли за весь год, что превысило прогноз, пишет Reuters.

Третья по величине пивоваренная компания мира после Anheuser-Busch InBev и Heineken также прогнозирует рост прибыли от 2% до 6% в этом году, но предупреждает, что не ожидает никаких улучшений в сложной потребительской среде.

Carlsberg, которой принадлежат такие бренды, как Kronenbourg 1664, Tuborg и Somersby, достигла лучших результатов, чем некоторые конкуренты, благодаря продвижению на рынок безалкогольных напитков, в частности благодаря приобретению производителя безалкогольных напитков Britvic.

Какой прогноз на 2026 год?

Carlsberg сообщила о органический операционный доход в размере 13,99 миллиардов датских крон до учета специальных статей за 2025 год, тогда как аналитики ожидали 13,82 миллиарда крон.

Хотя компания прогнозирует дальнейший рост прибыли в следующем году, Aarup-Andersen предупредила, что пока нет признаков существенных изменений в поведении потребителей.

Геополитическая неопределенность, в частности относительно торговой политики, будет ключевым решающим фактором.

