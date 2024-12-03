Carlsberg продает акции в России: кто их выкупит

Компания Carlsberg объявила о продаже акций российской пивоваренной компании "Балтика" своим топ-менеджерам. В обмен Carlsberg получит денежную компенсацию и пакеты акций компании в Азербайджане и Казахстане.

Кто купит "Балтику"

Соглашение предусматривает, что акции "Балтики" приобретут два опытных сотрудника компании, которые станут новыми руководителями предприятия, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также Россияне легко покупают западные чипы для ракет и истребителей на миллионы долларов: кто им способствует

Они займут должности генерального директора и его заместителя. Имена руководителей не разглашаются.

Заметьте! Ожидается, что соглашение будет завершено в течение ближайших нескольких дней. Соглашение одобрили как датские, так и российские власти.

Почему компания покидает Россию

Генеральный директор Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что с 2022 года, когда компания решила покинуть Россию, она исчерпала все возможности для достижения полного выхода из страны.

Сегодняшним объявлением мы решаем многочисленные судебные иски и вопросы, связанные с правами интеллектуальной собственности на "Балтику". Учитывая обстоятельства, мы считаем это лучшим результатом для наших работников, акционеров и продолжения бизнеса,

– сказал он.

По информации агентства Reuters, правительство России одобрило продажу активов Carlsberg за 34 миллиарда рублей местной компании VG Invest, "связанной с пивоваренными холдингами". В российских СМИ отмечают, что среди покупателей "Балтики" – президент пивоваренной компании Таймураз Боллоев.

Интересно! Carlsberg Group объявила о продаже "Балтики" на следующий день после того, как Путин подписал указ, которым вывел акции "Балтики" из временного государственного управления.

Акции компании "Балтика" находились под управлением Росимущества с июля 2023 года – с момента, когда Carlsberg впервые объявил, что подписал соглашение о продаже своих российских активов.