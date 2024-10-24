Вырастет ли цена мобильной связи в Украине

Вскоре начнется зима и, вероятно, новые отключения света. Это может повлиять на стоимость мобильных услуг.

Тарифы на мобильную связь

Телекоммуникации, как и другие сферы бизнеса периодически пересматривают ценовую политику на свои тарифы, рассказала для 24 Канала Татьяна Попова.

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Рынок формируют внешние и внутренние факторы, в частности:

инфляция;

рост налогов и коммунальных платежей;

восстановление или модернизация сетей;

закупка и установка десятков тысяч источников резервного питания.

Татьяна Попова Председатель Совета Телекоммуникационной палаты Украины Это может касаться всего рынка коммуникаций, не только мобильных операторов. Для операторов найти баланс между обеспечением связи в условиях войны и возможностью предоставлять услуги по доступной цене – непростая задача. Но будут ли расти тарифы, когда и на сколько – каждый бизнес решает самостоятельно. Единственное, что могу предположить – это то, что у нас здоровая конкуренция на рынке мобильных услуг и каждый оператор, понимая также экономическую ситуацию в стране, примет максимально выверенное решение.

Попова рассказала, что новости о повышении тарифов на мобильную связь на 50%, это байка для общественного резонанса.