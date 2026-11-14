На полке одна цена, на кассе – другая: обязан ли магазин продать товар дешевле

На ценнике указана одна цена, на кассе отображается другая, а продавец объясняет это несвоевременной переоценкой. Однако внутренние процессы супермаркета не должны приводить к дополнительным расходам для покупателя. Закон определяет, по какой цене должна происходить продажа.

Что именно магазин обязан гарантировать покупателю

Каждый потребитель в Украине имеет законное право получить полную, доступную и достоверную информацию о стоимости товара еще до момента его оплаты. Об этом четко говорится в Законе Украины "О защите прав потребителей", в котором подчеркивается, что именно эти данные обеспечивают осознанный выбор покупателя. Более того, согласно Закону Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", субъекты хозяйствования обязаны продавать продукцию исключительно при наличии ценника, который уже включает все обязательные налоги и сборы, напоминают в Госпродпотребслужбе.

Когда продавец выставляет товар на витрину с указанной стоимостью, он делает публичное предложение заключить договор купли-продажи. Соответственно, торговое заведение берет на себя безусловное обязательство отпустить этот товар каждому клиенту именно на обнародованных условиях.

Как действовать, когда на кассе оправдываются изменением базы

Самая популярная отмазка кассиров и администраторов – фраза о том, что переоценка произошла только что, а сотрудники торгового зала просто не успели заменить ценник. Покупателям стоит помнить: это внутренняя проблема персонала и руководства магазина, которая ни в коем случае не должна ударять по карману клиента. Вы имеете полное право требовать расчета исключительно по той сумме, которая указана на полке, даже если компьютерная система заведения уже выдает значительно более высокую цену.

Если несоответствие выяснилось уже после оплаты, необходимо немедленно вызвать администратора с требованием вернуть разницу между суммой, указанной на витрине, и цифрой в фискальном чеке. Убытки заведения в такой ситуации могут быть впоследствии компенсированы за счет сотрудника, который не проконтролировал своевременное обновление информации.

Что делать, если персонал наотрез отказывается продавать товар по ценнику

Если администрация супермаркета откровенно игнорирует законодательные требования и не желает идти навстречу, специалисты системы бесплатной юридической помощи советуют придерживаться четкого алгоритма действий:

Зафиксируйте доказательства: сфотографируйте или снимите на видео ценник непосредственно возле товара на полке и сохраните чек, в котором указана завышенная стоимость;

сфотографируйте или снимите на видео ценник непосредственно возле товара на полке и сохраните чек, в котором указана завышенная стоимость; Требуйте фиксации инцидента: потребуйте предоставить книгу отзывов и предложений в уголке покупателя или подайте письменное заявление на имя руководства с подробным изложением ситуации;

потребуйте предоставить книгу отзывов и предложений в уголке покупателя или подайте письменное заявление на имя руководства с подробным изложением ситуации; Соберите реквизиты: выясните точное наименование юридического лица или ФЛП, осуществляющего торговлю, а также фактический адрес магазина;

выясните точное наименование юридического лица или ФЛП, осуществляющего торговлю, а также фактический адрес магазина; Обращайтесь к контролерам: направьте официальную жалобу о предоставлении недостоверной информации и нарушении прав потребителей в Главное управление Госпродпотребслужбы в вашем регионе.

Почему торговые сети пользуются молчанием клиентов

В центре бесплатной юридической помощи отмечают, что яркие акционные предложения прекрасно стимулируют продажи, однако нередко вводят людей в заблуждение. Подавляющее большинство покупателей, заметив расхождение в 10–50 гривен, решает не тратить нервы и время на выяснение отношений или просто не знает своих прав. Системная защита даже незначительных сумм не только оберегает собственный кошелек от нечестных списаний, но и дисциплинирует торговые сети, заставляя их соблюдать прозрачные правила игры.

К слову, даже если покупатель потерял чек, он может и вернуть товар или обменять ть его. Важно помнить, что факт совершения покупки можно подтвердить банковской транзакцией, данными из программы лояльности магазина, гарантийным талоном или дубликатом чека. Само по себе отсутствие чека не является основанием для отказа в возврате денег за товар в магазине.