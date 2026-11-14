На полиці одна ціна, на касі інша: чи зобов'язаний магазин продати товар дешевше

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Що саме зобов'язаний гарантувати магазин покупцеві

Кожен споживач в Україні має законне право отримати повну, доступну та достовірну інформацію про вартість товару ще до моменту його оплати. Про це чітко зазначає Закон України "Про захист прав споживачів", наголошуючи, що саме ці дані забезпечують свідомий вибір покупця. Ба більше, згідно із Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", суб’єкти господарювання зобов’язані продавати продукцію виключно за наявності цінника, який уже включає всі обов'язкові податки та збори, нагадують у Держпродспоживслужбі.

Коли продавець виставляє товар на вітрину із зазначеною вартістю, він робить публічну пропозицію укласти договір купівлі-продажу. Відповідно, торговельний заклад бере на себе безумовне зобов'язання відпустити цю позицію кожному клієнту саме на оприлюднених умовах.

Як діяти, коли на касі виправдовуються зміною бази

Найпопулярніша відмовка касирів та адміністраторів – фраза про те, що переоцінка відбулася щойно, а працівники торговельного залу просто не встигли замінити папірець. Покупцям варто пам'ятати: це внутрішня проблема персоналу та менеджменту магазину, яка жодним чином не повинна бити по кишені клієнта. Ви маєте повне право вимагати розрахунку суто за тією сумою, яка вказана на полиці, навіть якщо комп'ютерна система закладу вже підтягує значно вищий тариф.

Якщо невідповідність з'ясувалася вже після проведення платежу, необхідно невідкладно покликати адміністратора з вимогою повернути різницю між зазначеною на вітрині сумою та цифрою у фіскальному чеку. Збитки закладу в такій ситуації можуть бути згодом компенсовані за рахунок співробітника, який не проконтролював своєчасне оновлення інформації.

Що робити, якщо персонал навідріз відмовляється продавати товар за цінником

Якщо адміністрація супермаркету відверто ігнорує законодавчі вимоги та не бажає йти назустріч, фахівці системи безоплатної правничої допомоги радять дотримуватися чіткого алгоритму дій:

Зафіксуйте докази: сфотографуйте або зніміть на відео цінник безпосередньо біля товару на полиці та збережіть чек, у якому пробито завищену вартість;

сфотографуйте або зніміть на відео цінник безпосередньо біля товару на полиці та збережіть чек, у якому пробито завищену вартість; Вимагайте фіксації інциденту: вимагайте надати книгу відгуків та пропозицій у куточку покупця або подайте письмову заяву на ім'я керівництва з детальним викладом ситуації;

вимагайте надати книгу відгуків та пропозицій у куточку покупця або подайте письмову заяву на ім'я керівництва з детальним викладом ситуації; Зберіть реквізити: з'ясуйте точне найменування юридичної особи чи ФОП, що здійснює торгівлю, а також фактичну адресу магазину;

з'ясуйте точне найменування юридичної особи чи ФОП, що здійснює торгівлю, а також фактичну адресу магазину; Звертайтеся до контролерів: направте офіційну скаргу щодо надання недостовірної інформації та порушення споживчих прав до Головного управління Держпродспоживслужби у вашому регіоні.

Чому торговельні мережі користуються мовчанням клієнтів

У центрі безоплатної правничої допомоги зазначають, що яскраві акційні пропозиції чудово стимулюють продажі, проте нерідко вводять людей в оману. Переважна більшість покупців, помітивши розбіжність у 10–50 гривень, вирішує не витрачати нерви та час на з'ясування стосунків або банально не знає своїх прав. Системне відстоювання навіть незначних сум не лише захищає власний гаманець від нечесних списань, але й дисциплінує торговельні мережі дотримуватися прозорих правил гри.

До слова, навіть якщо покупець загубив чек, то може повернути товар чи обміняти його. Важливо памʼятати, що факт здійснення покупки можна підтвердити банківською транзакцією, даними з програми лояльності магазину, гарантійним талоном чи дублікатом чека. Сама лише відсутність чека не є підставою для відмови у поверненні когтів за товар у магазині.