Дочерняя компания Alibaba получила один из самых больших штрафов в Китае

Китайский регулятор оштрафовал одну из крупнейших технологических компаний в стране, связанную с конгломератом Alibaba. В целом выяснение всех и принятие окончательного решения заняло несколько лет.

Китайский центральный банк обязал дочернюю компанию Alibaba – Ant Group – выплатить один из самых больших штрафов среди технологических фирм в стране. Об этом стало известно в пятницу, 7 июля 2023 года.

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Ant Group получила огромный штраф

Речь идет о сумме в размере 7,1 миллиарда юаней или 985 миллионов долларов. До этого считали, что штраф может составить более 1 миллиарда долларов. Народный банк Китая выделил, что наложение штрафных санкций на Ant Group повлекло за собой многочисленные нарушения ряда законов и требований. В частности, регулятор упомянул о нарушениях в следующих областях:

Корпоративное управление;

Защита прав потребителей;

Борьба с отмыванием денег.

Скорее всего этот штраф станет окончательной точкой для многолетнего расследования и реструктуризации Ant Group. Напомним, что на фоне этих событий китайские власти отменили первоначальное размещение акций компании на фондовой бирже, которое оценивали в 37 миллиардов долларов.

В Ant Group заявили, что компания готова выполнять все требования, связанные с штрафом, а также в будущем будет работать над усовершенствованием корпоративного управления с соблюдением всех правил. По всей вероятности, дочерняя компания Alibaba может снова рассматривать опцию выхода на фондовую биржу. Однако следует учитывать, что ее рыночная оценка существенно снизилась за время расследования.

Напомним, что Джек Ма, являющийся основателем как Alibaba, так и Ant Group недавно начал работать в одном из японских учебных заведений. Об этом стало известно весной.

Более того, китайский бизнесмен чуть ли не впервые появился на публике с 2020 года. Все из-за него критику против китайских властей. В частности, он заявил, что банки в Китае работают с менталитетом "ломбарда".