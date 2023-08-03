"Этот вопрос уже решен": к какой стоимости горючего следует готовиться украинскому бизнесу

Цены на горючее в августе продолжили расти. Нефть и повышение налогов оказали существенное влияние на этот рынок.

Предпринимателям, которым для работы нужны автомобили, следует ожидать увеличения расходов на горючее. Учитывая это, цены на товары тоже начнут расти.

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Сколько будет стоить топливо в Украине

По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, более высокие цены на топливо мы увидим уже в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Я думаю, что вопрос 55 гривен за литр бензина и 53 – 54 гривен за дизель уже решен, это вопрос ближайших 7 – 10 дней. Как будет дальше развиваться ситуация – будет зависеть от динамики мирового рынка,

– сказал Куюн.

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Он также добавил, что в июле повышение составило всего 4 гривны, а налоговая составляющая на бензин выросла до 11 гривен, для дизеля этот показатель вырос до 7,5 гривны. Работать себе в убыток никто не будет, поэтому рост цен вполне логичен.

Также большую роль играет рост цен на нефть. Поскольку мы только импортируем горючее, ситуация на мировом рынке сразу отражается на наших ценах. Учитывая это, следует ожидать, что август для рынка горючего будет достаточно напряженным.