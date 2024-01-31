Бизнес активнее покупает землю – какой бешеный скачок цен предлагают аналитики

Открытие рынка земли для юридических лиц сильно повлияет на рынок. Компании активно инвестируют в землю, в результате чего цены начнут расти.

Новый рост цен на рынке земли

С 1 января 2024 года юридические лица имеют право на покупку земли. Правда, сейчас действует ограничение до 10 гектаров в одни руки.

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Также выросли лимиты и для физических лиц с 10 до 100 гектаров. Это означает, что покупка земли будет набирать обороты и цены среагируют соответствующим образом.

Продажа земли иностранцам, а также продажа государственной и коммунальной земли остаются под запретом.

Благодаря открытию рынка земли для юридических лиц с 1 января этого года в будущем ожидается рост стоимости земли примерно на 40%, а значит и капитализация рынка земель увеличится до почти 50 миллиардов долларов,

– говорят аналитики KSE

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За годы с момента введения рынка земли цена паев выросла всего на 10%. Это объясняют полномасштабной войной, ведь многие земли находятся во временной оккупации.

Согласно данным Госгеокадастра, с момента открытия рынка земли было проведено почти 196 тысяч сделок. Их общая площадь превышает 432 тысяч гектаров. Наибольший рост цен наблюдался в Ивано-Франковской Львовской Тернопольской Киевской и Полтавской областях.