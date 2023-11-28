Доля Коломойского в компании JKX перешла в собственность Великобритании

Игорь Коломойский был опосредованным владельцем компании Eclairs Group Limited, входившей в состав JKX и имевшей наибольшую долю акций. В настоящее время компания перешла в государственную собственность Великобритании.

Наибольшая доля акций

Компания JKX сообщила, что 1 ноября 2022 года Eclairs Group Limited (EGL), зарегистрированная на Британских Виргинских островах, была исключена из реестра и, согласно законодательству Островов, ликвидирована 4 июля 2023 года.

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До этого EGL отчасти контролировал украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Компания же являлась основным акционером JKX и имела часть 32,66%.

Другие акционеры

Также потерял свою долю в компании Геннадий Боголюбов, также являвшийся акционером JKX Oil&Gas LTD через Eclairs Group Limited

В феврале 2022 года JKX Oil&Gas PLC перерегистрировалась, превратившись из публичной компании в частный субъект под названием JKX Oil&Gas LTD в Британии. Основным активом этой компании является украинский Полтавская газонефтяная компания.

Полтавская газонефтяная компания считается одной из ведущих негосударственных нефтегазодобывающих фирм в Украине. У нее есть пять лицензий на добычу и одна на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную эксплуатацию.

В декабре 2021 года основными акционерами JKX были Eclairs Group, принадлежащая Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, имевшие там 27,54% акций.

JKX Oil & Gas PLC также имеет 10% акций в ЧАО ВК Укрнефтебурения, чьи корпоративные права были арестованы весной 2023 года и позже переданы в управление ПАО Укрнафта.