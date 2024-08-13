Часов на 10 миллионов: самые дешевые часы Медведчука - "Москва Кремль"
13 августа 2024, 09:02Читати новину українською
Источник:АРМА
Оценщик ООО "PolonEX" оценил 20 часов на стоимость 10, 6 миллиона гривен. Ранее они принадлежали государственному изменнику Виктору Медведчуку.
Часы Медведчука
Самыми дорогими часами оказались "Breguet 4416K" и "Patek Philippe" – 1,86 и 1,27 миллиона гривен соответственно.
Читайте также Сколько стоит подписка на Telegram сейчас
А вот аксессуар "Москва Кремль" оказался самым дешевым – всего 17,4 тысячи гривен.Напомним! Найденное у Медведчука авто "MAYBACH" 2003 года выпуска уже торгуется на Прозорро.Продажи. Сбор документов для участия в аукционе продлится до 14 августа.
Ранее Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило в управление земельные участки в Киеве, которые принадлежали Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.