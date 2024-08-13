Часов на 10 миллионов: самые дешевые часы Медведчука - "Москва Кремль"

Оценщик ООО "PolonEX" оценил 20 часов на стоимость 10, 6 миллиона гривен. Ранее они принадлежали государственному изменнику Виктору Медведчуку.

Часы Медведчука

Самыми дорогими часами оказались "Breguet 4416K" и "Patek Philippe" – 1,86 и 1,27 миллиона гривен соответственно.

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А вот аксессуар "Москва Кремль" оказался самым дешевым – всего 17,4 тысячи гривен.

Найденное у Медведчука авто "MAYBACH" 2003 года выпуска уже торгуется на Прозорро.Продажи. Сбор документов для участия в аукционе продлится до 14 августа.

Ранее Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило в управление земельные участки в Киеве, которые принадлежали Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.