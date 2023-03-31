ChatGPT снова придумал прибыльный бизнес: его оценили в 4 миллиона евро

Португалец поручил ChatGPT-4 придумать бизнес при условии, что на него придется тратить не больше одного часа в день. Уже несколько дней идея искусственного интеллекта окупилась, и компания даже привлекла инвестиции.

О том, как ему это удалось, автор проекта Жоао Феррао Сантуш рассказал в своем блоге.

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Какой бизнес придумал ChatGPT

Когда блоггер попросил ChatGPT придумать идею для прибыльного бизнеса, он предложил ему создать платформу для продажи одежды. На ней искусственный интеллект посоветовал продавать экологичные футболки с созданными через инструмент для генерирования изображений Midjourney принтами.

В прошлую субботу я прочитал крутой твит. Теперь моей жизни рулит заблуждающийся чат-бот,

– рассказывает блоггер.

После этого чат-бот разработал бизнес-план на десять шагов, каждый из которых мужчина добросовестно выполнил. GPT предложил назвать стартап AIsthetic Apparel, в переводе "Хорошая одежда", но слово "AIsthetic" начинается с аббревиатуры "AI", то есть "ШИ". Сам же магазин называется Shopify. Слоган состоит из слов "Одень будущее".

Пока на платформе есть только три вида футболок, которые стоят по 35 евро, две из которых просто содержат логотип и название стартапа. Впрочем, уже через два дня этот бизнес вышел на прибыльность. ИИ оценивает его в 4 миллиона евро, а также компания привлекла первые инвестиции в размере 2,5 тысячи долларов в обмен на 25% компании. К тому же, когда рассказ предпринимателя стал вирусным, он продал футболки на 7 тысяч евро.

В общей сложности Сантуш потратил 20 долларов на подписку на ChatGPT, 12 – на Midjourney, 32 – на Typeform. На реализацию ушло 4 тысячи долларов, и уже за первые 48 часов у него было 7 тысяч долларов выручки.

До этого ChatGPT уже создавал прибыльный бизнес