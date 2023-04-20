Учителя, трейдеры и страховщики: у кого отнимется работа ChatGPT

Сначала машины забрали работу у "синих воротничков", а теперь дышат в спину "белым". Конкурентная среда и возможное вытеснение с рынка некоторых профессий создает ChatGPT со своими инструментами искусственного интеллекта (ШИ).

У кого отнимет работу ChatGPT

По данным банка Goldman Sachs, технологии и ШИ могут стать причиной сокращение 300 миллионов рабочих мест по всему миру.

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Недавнее исследование OpenAI, выясняло потенциал автоматизации 1016 профессий. Если программное обеспечение, такое как GPT-4 от OpenAI, было способно сократить время, необходимое человеку для выполнения задания, по крайней мере, вдвое, без снижения качества его выполнения, то задача считалась готовой к замене человеческого ресурса ИИ.

Также они выяснили, что 80% американцев могли бы выполнять, по крайней мере, 10% своих рабочих задач с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта. Эта цифра растет до 50% задач для примерно 19% работников.

Отрасли, наиболее рискующие претерпеть изменения:

юридические услуги, а также некоторые сферы финансовой и страховой промышленности;

учителя, особенно языка, литературы и истории.

Почему технологии не заменят людей

По мнению ученых, проводивших исследование, этой автоматизации не стоит опасаться. Она может освободить работников от рутинных задач и повысить производительность труда, что будет благом для рынков труда в развитых странах. Исследование Goldman Sachs, опубликованное 5 апреля, предполагает, что генеративный ИИ может увеличить мировой ВВП на 7% в следующем десятилетии.

Вместе с тем не следует считать, что ШИ или другие технологии способны заменить людей. Ведь во время подобных исследований могут быть учтены некоторые неявные навыки в профессиях, а человеческие качества, необходимые для некоторых профессий, такие как эмпатия или харизма, могут быть проигнорированы.

Многим компаниям также может не хватать ІТ-архитектуры или склонности к внедрению инноваций в сфере искусственного интеллекта. А те, кто их внедряет, сталкиваются с практическими и юридическими проблемами.

Например, когда чат-боты не знают, что сказать, они часто придумывают (хотя и люди тоже). Такой "творческий" результат они генерируют, основываясь на смеси данных, полученных из интернета, что вызывает острые вопросы по точности, конфиденциальности и интеллектуальной собственности.

Поэтому, несмотря на все положительные исследования, в реальном мире инструменты ИИ все равно будут нуждаться в операторах. Это может привести к созданию новых рабочих мест.

Сферы на которые больше повлияли технологии / Скриншот The Economist