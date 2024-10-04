Чехия и Украина будут производить артиллерийские боеприпасы в следующем году
Источник:CSG
Czechoslovak Group будет сотрудничать с украинским производителем оружия "Украинская бронетехника". Совместно компании будут производить артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров в Украине.
Что известно о сделке
Это соглашение является частью более широкого пакета контрактов, подписанных обеими компаниями 2 октября 2024 года во время Международного форума оборонных индустрий, сообщает CSG.
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Согласно договору, CSG предоставит украинскому производителю необходимые технологии и поддержку для запуска производства артиллерийских снарядов непосредственно в Украине.
Коммерческий директор CSG Defence Ричард Кубена считает соглашение о сотрудничестве по производству крупнокалиберных боеприпасов в Украине важным.
Подписание соглашения о локализации производства танковых и артиллерийских боеприпасов CSG в Украине было продиктовано главным образом тем, что мы осознаем важность для Украины производить военное оборудование на собственной территории,
– говорит директор.
Сколько боеприпасов хотят изготовить
Согласно планам, в 2025 году в рамках сотрудничества между CSG и "Украинской бронетехникой" будет произведено 100 тысяч единиц боеприпасов, а в 2026 году годовой объем производства превысит 300 тысяч единиц.
Обратите внимание! Производство боеприпасов будет осуществляться как в Чехии, так и в Украине с целью увеличения и ускорения поставок для украинской армии и снижения стоимости артиллерийских снарядов.
Что известно о CSG
CSG является одной из компаний, что поддерживала Украину задолго до российской военной агрессии. Еще в 2018 году компании-члены CSG поставили в Украину десятки самоходных гаубиц и боевых машин пехоты. После того как Россия начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, компании-члены Czechoslovak Group осуществили более масштабные поставки военной техники, включая танки, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы и системы противовоздушной обороны.