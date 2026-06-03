Первый в Украине: в Одесской области заработал завод, который может заменить "Артемсоль"

После нескольких месяцев задержки Черноморский солезавод в Одесской области наконец-то вышел на полноценный режим работы. На предприятии заявляют об амбициозных планах после потери "Артемсоли".

Что известно о Черноморском солезаводе?

Предприятия стремится обеспечить значительную часть внутреннего рынка и стать одним из ключевых производителей пищевой соли в Украине, пишет "РБК-Украина".

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С середины мая мы начали выпускать продукцию на основной линии: соль пищевую различных фракций, а также в разной фасовке – мешках по 25 кг, биг-бегах, также продукция может идти насыпью. Можно сказать, что все мощности предприятия сейчас уже запущены. Производство выходит в цикл постоянной работы,

– рассказал СЕО компании Виталий Руденко.

По его словам, Черноморский солезавод стал первым в Украине, получающим соль путем испарения из соленой жидкости. Для запуска производства компания привлекла турецких партнеров из Salt Plus, которые помогли с технологиями и настройкой оборудования. Отдельную роль сыграли работники разрушенной в 2022 году "Артемсоли".

По словам Виталия Руденко, сейчас главный инженер "Артемсоли" работает на заводе, помогая в разработке технологий, проектировании и поиске компаний, способных предоставить технологические решения.

Что еще известно:

Черноморский солезавод может выпускать около 15 тысяч тонн продукции ежемесячно. Это позволяет покрывать около 50% внутренней потребности в соли. В перспективе предприятие планирует развернуть добычу соли из Куяльницкого лимана в Одесской области.

В таком случае завод сможет практически полностью закрыть потребности Украины в пищевой соли.

Почему полноценный запуск завода задержался и заменит ли он "Артемсоль"?

Строительство предприятия стартовало еще в 2024 году, а запуск планировали осуществить в начале 2026-го. Однако реализация проекта столкнулась с рядом проблем.

Из-за аномальных морозов, перебоев с электроснабжением и загруженности турецких подрядчиков запуск пришлось отсрочить.

Отдельная проблема – дефицит кадров, которая оказалась особенно острой, ведь подобных производств в Украине фактически не было, а соответствующих кадров на рынке почти нет.

Несмотря на сложности с запуском, эксперты прогнозируют предприятию успех в своей нише.

Что касается Черноморского завода, то он проще в реализации... Меньший объем капитальных инвестиций, меньшие риски. В то же время это более узкий сегмент – пищевая соль "Экстра" и таблетированная,

– говорит директор по развитию "Геологической инвестиционной группы" Дмитрий Кащук.

Противогололедное направление это предприятие не закроет, но в своей нише с высокой добавленной стоимостью имеет хорошие перспективы".

Заметьте! До полномасштабной войны 90% соли в Украине добывало Государственное предприятие "Артемсоль" в городе Соледар Донецкой области. Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов производитель в 2022 году прекратил свою работу.