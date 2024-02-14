Из-за импорта продукции из Украины: чешские фермеры присоединятся к протестам

Чешские фермеры присоединятся к аграрным организациям Центральной и Восточной Европы. Они будут протестовать против аграрной политики Евросоюза и импорта продукции из Украины.

Когда чешские фермеры планируют протест

Поэтому, 19 февраля чешские фермеры планируют перекрыть пражское шоссе. В то же время аграрные организации призвали организовать также протестное движение к пограничным переходам. Таким образом они хотят привлечь внимание к "плохому положению чешского сельского хозяйства".

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При этом, в течение последней недели протестующие, которые требуют лучших условий для фермеров, затруднили движение транспорта и заблокировали границы в странах, таких как Франция, Германия, Польша, Румыния, Испания и Португалия.

Чего именно требуют демонстранты

Протесты возникли в связи с инициативами ЕС по противодействию изменениям климата, а также из-за открытия рынка для украинской продукции.

Чешские фермеры хотят передать министру сельского хозяйства Чехии Мареку Выборному письмо с требованием к правительству выйти из "Зеленого соглашения" ЕС.

Сейчас мы видим, что цены на такие товары, как пшеница и курица, значительно падают. Это связано с подключением и либерализацией свободного рынка в отношении Украины. Конечно, я не могу на это повлиять, это законное решение фермеров в Европе,

– сказал министр сельского хозяйства страны.

Согласно информации, предоставленной Чешской аграрной палатой, организации из Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Литвы и Латвии – выдвинули свои требования к правительству относительно:

компенсации за выполнение новых экологических норм;

упрощения бюрократических процедур;

обеспечения прозрачности в системе предоставления субсидий;

улучшения регулирования товаров из Украины, которые экспортируются в ЕС.

Как ЕС пострадал от украинских товаров

В то же время министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский отметил, что Польша и другие приграничные страны – больше всего пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю с Украиной. В частности, из-за отсутствия пошлин и квот.

Это должна была быть форма помощи Украине. Мы понимаем помощь, поляки предоставили ее очень много и от всего сердца (...) Мы ведем двусторонние переговоры с Украиной о том, что мы хотим установить определенные квоты, объемы, которые мы будем контролировать. Если определенного товара будет много, то будет блокада,

– сказал Секерский.

Министр также отметил, что не хочет в будущем ограничивать права фермеров на протест в связи со сложной экономической ситуацией в стране.