Коли чеські фермери планують протест

Відтак, 19 лютого чеські фермери планують перекрити празьке шосе. Водночас аграрні організації закликали організувати також протестний рух до прикордонних переходів. Таким чином вони хочуть привернути увагу до "поганого становища чеського сільського господарства".

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При цьому, протягом останнього тижня протестувальники, які вимагають кращих умов для фермерів, ускладнили рух транспорту та заблокували кордони в країнах, таких як Франція, Німеччина, Польща, Румунія, Іспанія та Португалія.

Зверніть увагу! Протести виникли у зв'язку з ініціативами ЄС щодо протидії змінам клімату, а також через відкриття ринку для української продукції.

Чого саме вимагають демонстранти

Чеські фермери хочуть передати міністру сільського господарства Чехії Мареку Виборному листа з вимогою до уряду вийти із "Зеленої угоди" ЄС.

Наразі ми бачимо, що ціни на такі товари, як пшениця та курка, значно падають. Це пов’язано з підключенням і лібералізацією вільного ринку щодо України. Звичайно, я не можу на це вплинути, це законне рішення фермерів у Європі,

– сказав міністр сільського господарства країни.

Згідно з інформацією, наданою Чеською аграрною палатою, організації з Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Литви та Латвії – висунули свої вимоги до уряду стосовно:

компенсації за виконання нових екологічних норм;

спрощення бюрократичних процедур;

забезпечення прозорості в системі надання субсидій;

покращення регулювання товарів з України, які експортуються до ЄС.

Як ЄС постраждав від українських товарів

Водночас міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський наголосив, що Польща та інші прикордонні країни – найбільше постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю з Україною. Зокрема, через відсутність мит та квот.

Це мала бути форма допомоги Україні. Ми розуміємо допомогу, поляки надали її дуже багато і від щирого серця (...) Ми ведемо двосторонні переговори з Україною про те, що ми хочемо встановити певні квоти, обсяги, які ми будемо контролювати. Якщо певного товару буде забагато, то буде блокада,

– сказав Секерський.

Міністр також зазначив, що не хоче в майбутньому обмежувати права фермерів на протест у звʼязку зі складною економічною ситуацією в країні.