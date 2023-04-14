Чистая прибыль Укрнефти достигла более 4 миллиардов за первый квартал
14 апреля 2023, 17:41Читати новину українською
Источник:Укрнефть
Укрнефть завершила первый квартал 2023 года с чистой прибылью в размере 4,3 миллиарда гривен. О чем сообщили в компании.
Чистая прибыль Укрнафты
В Укрнафте рассказали, что компания смогла получить около 4,3 миллиарда гривен прибыли благодаря комплексной работе по увеличению добычи, внедрению открытой рыночной реализации углеводородов, оптимизации затрат и ликвидации непрозрачных схем.
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Также там добавили, что этот показатель равен чистой прибыли, полученной компанией в мирном 2020 году, и почти вдвое превышает результат за весь 2021 год – 2,4 миллиарда гривен.Обратите внимание! В год компания хочет получить 12 миллиардов гривен чистой прибыли.
Бывших менеджеров подозревают в уклонении от уплаты налогов
- Бывших менеджеров "Укрнафты" и "Укртатнафты" разоблачили в присвоении 40 миллиардов гривен.
- О подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах сообщили бывшему руководителю и главному бухгалтеру компании.
- Сейчас эксдиректор "Укртатнафты" находится под стражей.
- Правоохранители продолжают расследование в рамках уголовных производств и устанавливают все обстоятельства.