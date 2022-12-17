Зависит от ситуации на фронте: что ждет на украинский авторынок в 2023 году – прогноз

Большинство процессов на украинском автомобильном рынке в 2023 году будет напрямую зависеть от ситуации на фронте, и, как следствие, – от общего состояния экономики. Поэтому чрезвычайно сложно делать прогнозы в условиях неопределенности.

Об этом отметили в Институте исследований авторынка. В то же время, эксперты спрогнозировали основные тенденции в условиях более-менее стабильной ситуации в Украине в следующем году.

Читайте также Резервное копирование и восстановление: как уберечься от потери данных

Основные тенденции авторынка Украины в 2023 году

В 2023 году, в зависимости от ситуации с электроэнергией, ежемесячный объем вторичного авторынка может колебаться от 50 до 100 тысяч сделок купли-продажи. В случае, если налоговое законодательство касательно импорта авто не изменится, большинство автомобилей (70 – 80%) будут покупать именно на внутреннем рынке.

Тем временем из-за границы прогнозировано будут импортировать 10 – 20 тысяч авто ежемесячно. Вырасти это количество может только в случае снижения ставок таможенных платежей. В зависимости от их размера, импорт может составлять до 50 тысяч единиц и даже больше, отмечают эксперты.

При этом, основными поставщиками подержанных авто в Украину останутся государства Евросоюза, а доля автомобилей из стран Америки зафиксируется на довоенном уровне – 25 – 35% от общего количества. Однако их средняя стоимость будет выше.

Первичный рынок и коммерческие авто

В Институте ожидают, что рынок новых автомобилей в следующем году будет расти медленнее – объемы продаж могут составить от 3 до 5 тысяч единиц в месяц. Увеличение продаж зависит непосредственно от наличия финансовой поддержки кредитования и лизинга на выгодных условиях.

При выборе нового авто, украинцы прогнозировано и дальше будут отдавать предпочтение универсальным кроссоверам, однако решающим будет именно наличие автомобиля в салоне. Активно с первичным рынком будет конкурировать сегмент "почти новых" авто.

Интересно На фоне экономических проблем: Rivian отказалась выпускать электрофургоны совместно с Mercedes

К слову, ожидается, что увеличится потребность в коммерческой технике, ведь именно эти категории транспорта необходимы для восстановления страны. Вместе с тем, рост этого сегмента будет невысоким – покупательная способность украинцев остается низкой, а действующие правила ввоза таких подержанных машин делают импорт экономически невыгодным.

Цены, предпочтения и новые услуги для автомобилистов в Дия

При этом эксперты считают, что в следующем году нет причин для значительного колебания цен на автомобильном рынке. Вместе с тем, есть немало внешних факторов, непосредственно влияющих на ситуацию – цены на топливо и его доступность, курс иностранной валюты, работа общественного транспорта и тому подобное.

В Институте исследований авторынка ожидают, что перерегистрация авто в Дия может расшириться и на другие категории транспортных средств, а также заработать для юридических лиц. Параллельно есть большие шансы, что в приложение введут обещанную растаможку в смартфоне. Это, в свою очередь, потребует изменения ставок таможенных платежей и может повлечь за собой реформу таможни в сфере импорта подержанных авто.

Поскольку выбор авто зависит прежде всего от покупательной способности, большинство подержанных автомобилей будут покупать в привычной ценовой структуре – 2 – 5 тысяч долларов,

– добавили эксперты.

В Институт также не ожидают значительных изменений в стандартном топе популярных подержанных автомобилей. Впрочем, отмечается, что позиции потеряют автомобили советско-российского и украинского производства – на внутреннем рынке их будут постепенно заменять легковушки из-за границы.

Эксперты не исключают, что после стабилизации поставок электроэнергии в Украине оживится спрос на электромобили. После налаживания импорта из Южной Кореи рынок будет активнее пополняться "газовыми" легковушками, как Hyundai Sonata LPI, которых прибывает 50 – 70 единиц ежемесячно при потребности в 500 – 700 таких машин, особенно полюбившихся таксопаркам.

Обратите внимание Tesla приостановит производство электромобилей на своем заводе в Шанхае: в чем причина

Учитывая крайне низкий, как для Европы, уровень автомобилизации в Украине, – а это примерно 260 авто на 1 тысячу населения при среднем показателе 600 авто на 1 тысячу граждан в ЕС, – потенциальный спрос на автомобили всех сегментов будет оставаться высоким еще достаточно долго,

– подытожили в Институте исследований авторынка.