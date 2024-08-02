Сийярто назвал Хорватию ненадежной в вопросе транзита нефти

Европейская комиссия порекомендовала Венгрии осуществлять импорт нефти через Хорватию. Венгерское правительство не считает это предложение целесообразным.

Как развивается ситуация

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на предложение Еврокомиссии назвал Хорватию ненадежной. Свою точку зрения он объяснил отсутствием реальных возможностей осуществлять этот транзит в ожидаемых масштабах и увеличенной стоимостью транспортировки в 5 раз.

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Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии Это ненадежно, потому что они сделали невозможным MOL использовать долгосрочные транспортные мощности. Это ненадежно, потому что необходимые инвестиции для увеличения пропускной способности линии не были осуществлены, а данные о максимальной пропускной способности приводятся такие, которые никогда никем не были подтверждены

Согласно анализу Еврокомиссии, хорватский трубопровод JANAF Adriatic имеет достаточно свободных мощностей чтобы обеспечить не только Венгрию, а и Словакию нефтью. При этом, это сырье не будет поступать из России.