Сийярто назвал Хорватию ненадежной в вопросе транзита нефти
2 августа 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:Петер Сийярто
Европейская комиссия порекомендовала Венгрии осуществлять импорт нефти через Хорватию. Венгерское правительство не считает это предложение целесообразным.
Как развивается ситуация
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на предложение Еврокомиссии назвал Хорватию ненадежной. Свою точку зрения он объяснил отсутствием реальных возможностей осуществлять этот транзит в ожидаемых масштабах и увеличенной стоимостью транспортировки в 5 раз.
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Это ненадежно, потому что они сделали невозможным MOL использовать долгосрочные транспортные мощности. Это ненадежно, потому что необходимые инвестиции для увеличения пропускной способности линии не были осуществлены, а данные о максимальной пропускной способности приводятся такие, которые никогда никем не были подтверждены
Согласно анализу Еврокомиссии, хорватский трубопровод JANAF Adriatic имеет достаточно свободных мощностей чтобы обеспечить не только Венгрию, а и Словакию нефтью. При этом, это сырье не будет поступать из России.