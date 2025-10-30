Масштабная цифровизация рынка труда: правительство запускает новую систему

Правительство приняло постановление, которое запускает масштабную цифровизацию рынка труда через систему "Обрій". Инициатива должна сделать трудоустройство более эффективным и сократить бумажную бюрократию.

Правительство запускает "Горизонт"

Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Искать работу стало проще: в Украине заработала обновленная платформа для ВПЛ

С помощью "Горизонта" граждане смогут:

зарегистрировать статус безработного;

оформить пособие;

официально уволиться с работы на временно оккупированных территориях;

получить грант на обучение;

подтвердить свою квалификацию.

Заметьте. Систему разрабатывают Минэкономики и Государственная служба занятости. "Горизонт" автоматически будет проверять данные в Пенсионном фонде, Госцентре занятости и других госреестрах.

Вопрос бюрократии

Министерство отмечает, что большая часть украинцев сегодня работает неофициально или вообще вне формального рынка труда. Основные проблемы – устаревшие процессы и недостаточная цифровизация сервисов, из-за чего специалисты часто не могут эффективно направить людей туда, где их навыки нужны, или синхронизировать учебные программы с реальными потребностями работодателей.

Что изменится?

Зато, как объяснили в ведомстве, "Горизонт" создает единый цифровой маршрут для всех участников рынка труда и привлекает бизнес и образовательные учреждения к подбору и переквалификации кадров.

Программы переобучения будут привязаны к конкретным потребностям работодателей, а справочники профессий и навыков – согласованы с практиками ЕС.

Важно, что. Система объединит все сервисы и данные в одной экосистеме, обеспечивая сопровождение человека от первого дня работы до повторного трудоустройства в случае потери работы.

Наш фокус – вернуть людей в экономику и обеспечить бизнес кадрами,

– заявил министр экономики Алексей Соболев.

Он добавил, что система позволит анализировать и прогнозировать баланс спроса и предложения на рынке труда в режиме реального времени.

Рынок труда: актуально о главном