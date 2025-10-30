Масштабная цифровизация рынка труда: правительство запускает новую систему
- Правительство Украины запускает систему "Горизонт" для цифровизации рынка труда, что должно сделать трудоустройство более эффективным и уменьшить бюрократию.
- Система объединит все сервисы в одной экосистеме, обеспечивая сопровождение человека на рынке труда и анализ спроса и предложения в режиме реального времени.
Правительство приняло постановление, которое запускает масштабную цифровизацию рынка труда через систему "Обрій". Инициатива должна сделать трудоустройство более эффективным и сократить бумажную бюрократию.
Правительство запускает "Горизонт"
Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает 24 Канал.
С помощью "Горизонта" граждане смогут:
- зарегистрировать статус безработного;
- оформить пособие;
- официально уволиться с работы на временно оккупированных территориях;
- получить грант на обучение;
- подтвердить свою квалификацию.
Заметьте. Систему разрабатывают Минэкономики и Государственная служба занятости. "Горизонт" автоматически будет проверять данные в Пенсионном фонде, Госцентре занятости и других госреестрах.
Вопрос бюрократии
Министерство отмечает, что большая часть украинцев сегодня работает неофициально или вообще вне формального рынка труда. Основные проблемы – устаревшие процессы и недостаточная цифровизация сервисов, из-за чего специалисты часто не могут эффективно направить людей туда, где их навыки нужны, или синхронизировать учебные программы с реальными потребностями работодателей.
Что изменится?
Зато, как объяснили в ведомстве, "Горизонт" создает единый цифровой маршрут для всех участников рынка труда и привлекает бизнес и образовательные учреждения к подбору и переквалификации кадров.
Программы переобучения будут привязаны к конкретным потребностям работодателей, а справочники профессий и навыков – согласованы с практиками ЕС.
Важно, что. Система объединит все сервисы и данные в одной экосистеме, обеспечивая сопровождение человека от первого дня работы до повторного трудоустройства в случае потери работы.
Наш фокус – вернуть людей в экономику и обеспечить бизнес кадрами,
– заявил министр экономики Алексей Соболев.
Он добавил, что система позволит анализировать и прогнозировать баланс спроса и предложения на рынке труда в режиме реального времени.
