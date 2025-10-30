Уряд запускає "Обрій"
Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає 24 Канал.
За допомогою "Обрію" громадяни зможуть:
- зареєструвати статус безробітного;
- оформити допомогу;
- офіційно звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях;
- отримати грант на навчання;
- підтвердити свою кваліфікацію.
Зауважте. Систему розробляють Мінекономіки та Державна служба зайнятості. "Обрій" автоматично перевірятиме дані у Пенсійному фонді, Держцентрі зайнятості та інших держреєстрах.
Питання бюрократії
Міністерство зазначає, що велика частина українців сьогодні працює неофіційно або взагалі поза формальним ринком праці. Основні проблеми – застарілі процеси та недостатня цифровізація сервісів, через що фахівці часто не можуть ефективно направити людей туди, де їхні навички потрібні, або синхронізувати навчальні програми з реальними потребами роботодавців.
Що зміниться?
Натомість, як пояснили у відомстві, "Обрій" створює єдиний цифровий маршрут для всіх учасників ринку праці та залучає бізнес і освітні заклади до підбору та перекваліфікації кадрів.
Програми перенавчання будуть прив'язані до конкретних потреб роботодавців, а довідники професій і навичок – узгоджені з практиками ЄС.
Важливо. Система об'єднає всі сервіси та дані в одній екосистемі, забезпечуючи супровід людини від першого дня роботи до повторного працевлаштування у разі втрати роботи.
Наш фокус – повернути людей в економіку та забезпечити бізнес кадрами,
– заявив міністр економіки Олексій Соболев.
Він додав, що система дозволить аналізувати та прогнозувати баланс попиту і пропозиції на ринку праці у режимі реального часу.
