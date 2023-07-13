Компания, которая делает Coca-Cola для Украины, до сих пор работает в России и платит налоги

Компания Coca-Cola HBC так и не выполнила обещания покинуть российский рынок. Впрочем, из-за запрета американского офиса на продажу продукции бренда в России ей пришлось искать новые пути заработка.

Недавно Coca-Cola HBC хвасталась, что почти возобновила довоенные продажи напитков в Украине. Особенно цинично это выглядит с учетом информации о том, что компания до сих пор работает в России.

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Как Coca-Cola HBC работает в России

После полномасштабного вторжения окупантов американский офис Coca-Cola запретил Coca-Cola HBC продавать продукцию своих брендов на территории окупантов. Обойти это ограничение компании, которой владеют греческие миллиардеры, не удалось.

Впрочем, Coca-Cola HBC нашла выход из положения, сосредоточившись на производстве брендов окупантов. Речь идет о соках "Добрый", Rich и "Моя семья". Чтобы скрыть свою деятельность в России, специально для этого рынка компания работает под названием "Мултон партнерс".

Также известно, что оригинальная продукция Coca-Cola все равно попадает в магазины россиян. Это стало возможным благодаря импорту продукции из ОАЭ, Ирана, Турции, Азербайджана, Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Венгрии, Польши, Германии, Албании, Великобритании, Италии, Дании. На прилавках россиян даже видели товар из Афганистана, находящегося под контролем Талибана.