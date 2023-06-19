Coca-Cola покупает компанию, которой принадлежит водочный бренд Finlandia: на сколько миллионов

Brown-Forman Finland совсем скоро должна стать собственностью Coca-Cola. Соглашение должно быть завершено уже к концу 2023 года.

Европейская компания Coca-Cola HBC, являющаяся стратегическим партнером американского офиса Coca-Cola, объявила о приобретении Brown-Forman Finland. Соглашение еще не завершено, но теперь это только вопрос времени.

Читайте также Бандитский ответ на санкции: Россия собралась "отжимать" западный бизнес на своей территории

Finlandia станет собственностью Coca-Cola

Сообщается, что владелец водочного бренда обойдется Coca-Cola HBC в несколько сот миллионов долларов. В частности, известно о том, что стоимость сделки составит 220 миллионов.

В Coca-Cola считают такую инвестицию очень перспективной, ведь бренд сотрудничал с Brown-Forman в течение длительного времени.

Это естественная эволюция нас как одного из дистрибуционных партнеров Finlandia,

– прокомментировал соглашение Зоран Богданович, глава Coca-Cola HBC.

Завершение соглашения с дочерним Brown-Forman Netherlands планируется во втором полугодии. Акции Coca-Cola HBC в Лондоне подешевели на 1,2%, а бумаги Brown-Forman напротив показали положительную динамику – 0,8%.