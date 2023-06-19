Європейська компанія Coca-Cola HBC, яка є стратегічним партнером американського офісу Coca-Cola, оголосила про придбання Brown-Forman Finland. Угода ще не завершена, але тепер це лише питання часу.

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Finlandia стане власністю Coca-Cola

Повідомляється, що власник горілчаного бренду обійдеться Coca-Cola HBC у кілька сотень мільйонів доларів. Зокрема, наразі відомо про те, що вартість угоди складе 220 мільйонів.

У Coca-Cola вважають таку інвестицію дуже перспективною, адже бренд співпрацював з Brown-Forman впродовж тривалого часу.

Це природня еволюція нас як одного з дистрибуційних партнерів Finlandia,

– прокоментував угоду Зоран Богданович, глава Coca-Cola HBC.

Завершення угоди з дочірнім Brown-Forman Netherlands планують у другому півріччі. Акції Coca-Cola HBC у Лондоні подешевшали на 1,2%, а папери Brown-Forman навпаки показали позитивну динаміку – 0,8%.