"Они хотят поглотить строительный рынок": депутат просит АМКУ запретить продажу заводов для CRH
Источник:Бізнес Цензор
Ирландский производитель цемента CRH подал заявку на покупку нескольких бизнесов в Украине. Депутаты просят АМКУ не допустить реализации этих соглашений.
Попытка монополизировать строительный рынок Украины
Депутат Сергей Нагорняк просит АМКУ не допустить монополизации производства цемента в Украине. Причина – попытка ирландской группы компаний CRH приобрести большинство заводов в Украине.
К теме Ирландцы снова хотят купить цементные заводы в Украине: АМКУ против из-за возможности монополии
Как известно, CRH хочет приобрести "Волынь-цемент" и "Югцемент", а также подал заявку на приобретение украинских активов итальянского производителя цемента Buzzi. Следовательно, в ирландке могут получить монополию в отрасли и поднять цены на продукцию.
Мы за то, чтобы были новые предприятия, но все же чтобы речь не шла о поглощении одной компании другой, чтобы не создавалась монополия и в конце концов от этого не проиграл украинский потребитель,
– отметил нардеп.
В Верховной Раде уверены, что конкурентный рынок не только спровоцирует развитие отрасли, но и гарантирует справедливые цены для конечного потребителя. В случае монополии на рынке строительных материалов цены на жилье для украинцев существенно прибавят в цене, что сделает недвижимость практически недоступной для широкой общественности.
Кроме того, подорожает восстановление разрушений, причиненных Украине российскими кафирами. Зато о значительном росте зарплат в Украине пока речь не идет.
Аналитики прогнозируют, что жилье может подорожать в 2 раза, что сделает его недоступным для широкой общественности, а установление монополии еще больше усугубит ситуацию. Согласно их подсчетам, в случае монополизации рынка стройматериалов цена за квадратный метр может свалиться вплоть до 700 долларов.