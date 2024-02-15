Daimler Truck полностью уходит из России – это крупнейший производитель грузовиков в мире
Российский автопром вскоре потерпит коллапс и в производстве грузовиков. Немецкий гигант объявил об уходе с рынка агрессора.
Очередное бегство гиганта из России
Автомобилестроительный концерт Daimler Truck продал свои российские активы. 15% акций немецкого гиганта теперь отошли местному бизнесу. Об этом российским СМИ рассказал гендир "Камаза" Сергей Когогин.
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Daimler Truck – это часть Mercedes-Benz Group. Это один из крупнейших мировых автоконцернов, которые полностью покинули российский рынок.
Как заявил гендир "Камаза" Сергей Когогин, еще с февраля 2022 года немецкий концерн не принимает никакого участия в работе российского подразделения. Он отказался как называть сумму, по которой Daimler Truck продал свои акции, так и их нового владельца. Единственное, что известно – сделка прошла все этапы разрешений от российских властей.В России Daimler Truck занимался выпуском кабин для "Камазов" К5, донором был агрегат Mercedes Actros образца 2012 года. Также концерн выпускал кабины для грузовиков Mercedes, которые склады в Набережных Челнах.
Поэтому, российский рынок покинули все крупные автоконцерны. Оккупантам остается заполнять рынок китайскими марками, однако и здесь ситуация далеко не лучшая. Даже новые автомобили часто ломаются, а новых запчастей приходится ждать по несколько месяцев.
Daimler Truck стал акционером "Камаза" в 2008 году. Тогда доля в 10% обошлась компании в 250 миллионов долларов.