Daimler Truck полностью уходит из России – это крупнейший производитель грузовиков в мире

Российский автопром вскоре потерпит коллапс и в производстве грузовиков. Немецкий гигант объявил об уходе с рынка агрессора.

Очередное бегство гиганта из России

Автомобилестроительный концерт Daimler Truck продал свои российские активы. 15% акций немецкого гиганта теперь отошли местному бизнесу. Об этом российским СМИ рассказал гендир "Камаза" Сергей Когогин.

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Daimler Truck – это часть Mercedes-Benz Group. Это один из крупнейших мировых автоконцернов, которые полностью покинули российский рынок.

Как заявил гендир "Камаза" Сергей Когогин, еще с февраля 2022 года немецкий концерн не принимает никакого участия в работе российского подразделения. Он отказался как называть сумму, по которой Daimler Truck продал свои акции, так и их нового владельца. Единственное, что известно – сделка прошла все этапы разрешений от российских властей.

В России Daimler Truck занимался выпуском кабин для "Камазов" К5, донором был агрегат Mercedes Actros образца 2012 года. Также концерн выпускал кабины для грузовиков Mercedes, которые склады в Набережных Челнах.

Поэтому, российский рынок покинули все крупные автоконцерны. Оккупантам остается заполнять рынок китайскими марками, однако и здесь ситуация далеко не лучшая. Даже новые автомобили часто ломаются, а новых запчастей приходится ждать по несколько месяцев.

Daimler Truck стал акционером "Камаза" в 2008 году. Тогда доля в 10% обошлась компании в 250 миллионов долларов.