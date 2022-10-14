Danone заявил о планах выйти из России

Французская компания Danone сообщила, что начинает процесс передачи бизнеса в России другой компании. Уже известно, кто станет новым владельцем.

Danone выходит из рынка России

Контроль над подразделением о производстве молочных и растительных продуктов будет передан новому владельцу Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России. Компания работает с 1992 года в России. Среди ее брендов – Danone, "Простоквашино", "Активиа", Actimel, Bio Баланс, "Ростишка", "Тема", Danissimo и другие.

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В прессрелизе компании отмечено, что за первые 9 месяцев 2022 года российский бизнес EDP составил около 5% чистых продаж Danone. Предварительно ущерб, от решения продать бизнес, в Danone оценили в около 1 миллиарда евро.

Сколько компаний все еще остается в России

1169 компаний все еще продолжают работать в России из которых: только заявили о выходе – 38,4%, все еще оставляются на рынке – 40,2%, выжидают – 17,1%. Полностью вышли с рынка России только 4,3% компаний.

Наибольшее количество компаний, остающихся в России, принадлежит США, Германии и Великобритании.

Среди отраслей, в которые входит больше всего компаний, остающихся в России лидируют FMCG, финансы и платежи и ІТ.