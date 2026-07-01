После инцидента на "Дарнице" заговорили о дефиците лекарств: компания сделала громкое заявление

На днях Россия нанесла ракетный удар по Киеву, в результате чего пострадал фармацевтический завод "Дарница". После вражеского удара в социальных сетях начала распространяться информация о якобы возможном дефиците лекарств из-за повреждения предприятия.

Будет ли дефицит лекарств из-за обстрела "Дарницы"

Предприятие уже прокомментировало слухи о дефиците лекарств и оценило предварительные убытки от обстрела – они составляют десятки миллионов гривен, пишет "РБК-Украина".

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В компании заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности, и призвали украинцев не доверять анонимным источникам.

Мы продолжаем производить лекарственные средства, не останавливали производство. Также продолжаем поставлять лекарства как для украинцев, так и на экспорт. Дефицита лекарств не будет,

– подчеркнули в пресс-службе.

В "Дарнице" также объяснили, почему не комментируют вопрос о возможном переносе производственных мощностей или других мерах по повышению безопасности.

В компании отметили, что разглашение такой информации во время войны может создавать дополнительные риски.

Чем меньше знает враг, тем лучше. Мы все понимаем, что украинские источники информации активно отслеживаются. Важность безопасности сейчас гораздо выше, чем потребность в информации по этому направлению,

– говорят представители компании.

Напомним, что в тот же день, в ночь на 28 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. По воздушным целям действовали силы противовоздушной обороны.

По словам начальника КМВА Тимура Ткаченко, в Дарницком районе в результате атаки возникли пожары по нескольким адресам. В частности, загорелись территория возле жилого дома, станция технического обслуживания и нежилое здание. Кроме того, вблизи одного из жилых домов упала боевая часть ракеты. Ее изъяли взрывотехники.