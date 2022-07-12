Обратно в СССР: с российского рынка идет производитель детских конструкторов Lego
россия уже ощущает последствия военного вторжения в Украину из-за беспрецедентных санкций со стороны стран Запада. Вскоре с последствиями агрессивной военной кампании столкнутся и российские дети. Все потому, что россию покидает известный производитель детских конструкторов Lego.
Lego прекращает деятельность в россии на неопределенный срок
Как пишут российские СМИ, датский производитель конструкторов Lego полностью прекращает работу в россии. Также датская компания разрывает отношения с Inventive Retail Group, которая занимается управлением магазинами бренда в россии.
Кстати Шведский производитель стиральных машин и холодильников Electrolux уходит из россии
Соответствующее заявление 12 июля сделал гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев.
Мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в россии на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group,
– рассказал он.
Гендиректор российского подразделения Lego отметил, что компания сократила 70 человек.
Какие еще компании покинули россию
- С начала полномасштабной агрессии россии против Украины мировые бренды продолжают покидать российский рынок и оставлять страну-агрессора в изоляции.
- Не так давно испанская компания Mango заявила, что не будет продолжать прямую деятельность в россии. Магазины будут работать за франшизой, однако новые товары они больше не будут получать.
- Полностью выходит из россии американский производитель спортивной одежды Nike. В компании приняли такое решение спустя три месяца после того, как приостановили деятельность в россии.
- Также в россии прекратят производство и продажу Coca-Cola. На территории оккупантов исчезнет продукция других брендов Coca-Cola HBC. Речь идет о Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воде BonAqua, соках "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя Семья", Innocent и другой продукции.
- В конце июня рынок россии решил покинуть крупнейший в мире производитель алкогольных напитков Diageo. Это означает, что в россии больше не будут делать 8 из 20 самых популярных по объемам продаж мировых премиальных брендов алкогольных напитков.