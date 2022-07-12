Обратно в СССР: с российского рынка идет производитель детских конструкторов Lego

россия уже ощущает последствия военного вторжения в Украину из-за беспрецедентных санкций со стороны стран Запада. Вскоре с последствиями агрессивной военной кампании столкнутся и российские дети. Все потому, что россию покидает известный производитель детских конструкторов Lego.

Lego прекращает деятельность в россии на неопределенный срок

Как пишут российские СМИ, датский производитель конструкторов Lego полностью прекращает работу в россии. Также датская компания разрывает отношения с Inventive Retail Group, которая занимается управлением магазинами бренда в россии.

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Соответствующее заявление 12 июля сделал гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев.

Мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в россии на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group,

– рассказал он.

Гендиректор российского подразделения Lego отметил, что компания сократила 70 человек.

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