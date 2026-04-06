Мир накрывает дефицит топлива: как авиакомпании урезают полеты из-за войны в Иране

Война США против Ирана нарушила цепи поставок, заблокировав нефть в хранилищах по всему Ближнему Востоку. Как результат – дефицит топлива в мире, повлиявший на работу авиакомпаний.

Как выросли цены на авиатопливо и наблюдается ли дефицит?

За последний месяц цены на авиационное топливо подскочили почти на 100 долларов пишет Business Insider.

И поскольку война на Ближнем Востоке затягивается, авиационное топливо становится все менее доступным для стран, которые не производят его собственноручно или имеют ограниченные запасы.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Биро заявил, что потери нефти в апреле будут вдвое больше, чем в марте, что приведет к растущему дефициту авиационного топлива и дизельного топлива.

Мы видим это в Азии, но скоро, я думаю, в апреле или мае, это распространится и на Европу,

– сказал он.

Уже сейчас путешествия в Азии стали намного дороже, многие авиакомпании добавляют топливные надбавки или вообще отменяют рейсы:

Какие авиакомпании готовятся урезать рейсы:

Ryanair, крупнейшая авиакомпания Европы , заявила, что рассматривает возможность сокращения количества маршрутов.

Lufthansa также готовится к худшему. Компания имеет команды, которые разрабатывают планы реагирования на кризисные ситуации.

Представитель Scandinavian Airlines заявил, что авиакомпания сократит около 1000 рейсов из-за роста цен на авиатопливо.

Генеральный директор United Airlines Скотт Кирби в недавней служебной записке для сотрудников заявил, что компания сократит количество рейсов в течение следующих двух кварталов.

В краткосрочной перспективе это означает тактическое сокращение полетов, которые временно невыгодны в условиях высоких цен на нефть,

– сказал Кирби.

Авиакомпания Air New Zealand заявила, что сократит количество своих рейсов примерно на 5%, или около 1100, в начале мая.

Мы сосредоточены на консолидации рейсов, которые выполняются, например, не в часы пик, или там, где есть альтернатива, с помощью которой мы можем снова разместить клиентов,

– сказал генеральный директор Нихил Равишанкар.

Авиакомпания Vietnam Airlines приостановила семь внутренних рейсов с 1 апреля. Она также сократит объем рейсов на 10 – 20% в месяц в течение следующего финансового квартала, если цены на авиационное топливо вырастут до 160 – 200 долларов за баррель.

Другие местные авиакомпании, включая Vietjet Air и Bamboo Airways, также сократят количество рейсов.

Чего ожидать от цен на топливо в Украине?

Рост цен на топливо в Украине, который продолжался в марте, может продолжиться в апреле. Однако спрогнозировать дальнейшую динамику сложно, учитывая неопределенность ситуации на мировых рынках, что провоцирует спекуляции. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Сейчас ситуация на мировом рынке нефти и топлива остается чрезвычайно нестабильной из-за войны на Ближнем Востоке и рисков для судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти.

Сергей Куюн, директор консалтинговой компании "А-95" Сегодня на рынке никто не знает, что будет завтра, это в буквальном смысле. В марте мы увидели вообще беспрецедентные колебания, когда в один день плюс 20% мировой рынок дает, а на следующий день минус столько же. Проблема в том, что никто не может спрогнозировать цены на рынке. Именно это приводит к огромным спекуляциям, потому что все страхуются и заламывают просто невероятные ценники. Хеджфонды некоторое время вообще не работали, то есть никто не хотел эти риски на себя брать.

Эксперт отмечает, что толкать стоимость топлива для потребителей вверх будет повышение цен на нефть. В марте состоялся рекордный месячный скачок, однако апрель начался со снижения.

Самой сложной Сергей Куюн называет ситуацию с дизельным топливом, поскольку свободные объемы для закупки на рынке очень ограничены.

Прогноз по дизелю будет идти вверх. Сейчас 87 – 88 гривен за литр по максимуму, я думаю, что на этой неделе до 90 можем дойти. По бензину более спокойная ситуация: его очень много, есть запасы, поэтому там не очень какая-то выдающаяся динамика,

– говорит эксперт.

Сейчас, по словам эксперта, дефицита дизтоплива в Украине пока нет и не предвидится. Компании почти завершили контрактирование на апрель, а многие трейдеры продолжают искать и находить объемы из разных источников.

