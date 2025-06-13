Крупнейшая сделка в истории: по делу аэропорта "Одесса" фигуранты компенсируют более миллиарда

12 июня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил рекордное для Украины соглашение о признании виновности – в рамках громкого дела о незаконном завладении имуществом международного аэропорта "Одесса".

По делу аэропорта "Одесса" вынесли приговор

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), информирует 24 Канал. Сторона обвинения называет 7 подозреваемых участниками организованной преступной группировки, которая в 2011 году установила контроль над деятельностью Одесского городского совета и получала выгоду от местного бизнеса.

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Центральным эпизодом дела стало незаконное завладение аэропортовым имущественным комплексом, оцененным в более чем 118 миллионов гривен.

Фигуранты заплатят более 1 миллиарда

Среди осужденных – бывший мэр Одессы Алексей Костусев (отец нардепа Алексея Гончаренко), бизнесмены Борис Кауфман и Алекс Борухович (ранее известный как Александр Грановский), а также руководитель компании "Одесса аэропорт Девелопмент" Алексей Кочанов.

Несмотря на то, что суд вынес приговоры с наказанием в виде 7 – 8 лет лишения свободы, все обвиняемые были освобождены от реального отбывания срока из-за сотрудничества со следствием и заключенного соглашения.

Согласно договоренности, они согласились:

возместить 150 миллионов гривен Одесскому городскому совету;

вернуть более 2400 единиц имущества аэропорта;

уплатить штрафы на более 400 миллионов гривен (одному из обвиняемых присужден максимальный разрешенный законом штраф – 204 миллиона гривен);

конфисковано в доход государства: 6 миллионов гривен, 582 000 долларов, 6000 евро и недвижимость, в частности 700-метровую квартиру в центре Одессы;

перечислить 126 миллионов гривен на поддержку ВСУ (из них 20 миллионов – уже уплачено).

Важно! Общая сумма обязательств, которые стороны соглашения должны выполнить, превышает 1 миллиард гривен. Это – крупнейшее соглашение о признании вины в истории антикоррупционного правосудия в Украине.