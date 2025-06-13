У справі аеропорту "Одеса" винесли вирок

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), інформує 24 Канал. Сторона обвинувачення називає 7 підозрюваних учасниками організованого злочинного угруповання, яке у 2011 році встановило контроль над діяльністю Одеської міської ради та отримувало зиск від місцевого бізнесу.

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Центральним епізодом справи стало незаконне заволодіння аеропортовим майновим комплексом, оціненим у понад 118 мільйонів гривень.

Фігуранти сплатять понад 1 мільярд

Серед засуджених – колишній мер Одеси Олексій Костусєв (батько нардепа Олексія Гончаренка), бізнесмени Борис Кауфман та Алекс Борухович (раніше відомий як Олександр Грановський), а також керівник компанії "Одеса аеропорт Девелопмент" Олексій Кочанов.

Попри те, що суд виніс вироки із покаранням у вигляді 7 – 8 років позбавлення волі, усі обвинувачені були звільнені від реального відбування терміну через співпрацю зі слідством та укладену угоду.

Згідно з домовленістю, вони погодилися:

відшкодувати 150 мільйонів гривень Одеській міській раді;

повернути понад 2400 одиниць майна аеропорту;

сплатити штрафи на понад 400 мільйонів гривень (одному з обвинувачених присуджено максимальний дозволений законом штраф – 204 мільйони гривень);

конфісковано в дохід держави: 6 мільйонів гривень, 582 000 доларів, 6000 євро та нерухомість, зокрема 700-метрову квартиру в центрі Одеси;

перерахувати 126 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ (із них 20 мільйонів – вже сплачено).

Важливо! Загальна сума зобов'язань, які сторони угоди мають виконати, перевищує 1 мільярд гривень. Це – найбільша угода про визнання вини в історії антикорупційного правосуддя в Україні.