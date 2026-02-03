От 7,5 тысяч гривен: какую помощь могут получить ФЛП в феврале

В феврале физические лица-предприниматели могут получить единовременную денежную выплату. Речь идет о лицах, относящихся к 2–3 группе и работающих в социально важных сферах.

Какую помощь могут получить ФЛП в феврале 2026 года?

Размер помощи зависит от количества наемных работников, о чем пишут на сайте Дебет-кредит.

Средства предусмотрены для обеспечения термостойкости бизнеса. В частности потратить деньги можно на приобретение и ремонт генераторов и другого энергооборудования, топлива для генераторов, а еще оплату электроэнергии.

Помощь могут получить физические лица-предприниматели 2 и 3 групп, а именно: магазины, пекарни, кафе, кафе, столовые, аптеки, частные медицинские кабинеты, амбулатории; мастера, ремонтные бригады, сервисные центры, провайдеры, операторы связи, помощь уязвимым группам; частные детские сады, центры развития, курьерские службы и тому подобное.

Если человек имеет одного наемного работника, то ему предполагается 7 500 гривен.

Когда речь идет о 2 работниках – 9 000 гривен;

3 работников – 10 500 гривен;

4 работников – 12 000 гривен;

5 работников – 13 500 гривен;

6 и более работников – 15 000 гривен.

Обратите внимание! Помощь является одноразовой и зависит от количества наемных работников, за которых уплачен ЕСВ.

Заявление могут подать ФЛП, которые не находятся и не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, а также на территориях активных боевых действий. Об этом отметили в Дії.

Также нужно учесть такие важные нюансы:

Денежную помощь могут получить ФЛП, что соответствовали условиям программы по состоянию на 26 января 2026. Дата регистрации ФЛП должны быть 1 декабря 2025 или раньше.

Как подать заявление?

Чтобы подать заявление на получение помощи в Дії, нужно придерживаться такой инструкции:

Нажать "Подать заявление", авторизоваться или зарегистрироваться в кабинете гражданина.

Проверить данные о себе.

Выбрать, на что будет потрачена помощь.

Выбрать или открыть Дія.Картку.

Просмотреть данные заявления и подписать его.

Обратите внимание! После получения денежной помощи можно потратить их на категории, которые указаны в заявлении.

Что еще следует знать ФЛП в феврале 2026 года?