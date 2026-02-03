От 7,5 тысяч гривен: какую помощь могут получить ФЛП в феврале
- ФОПы 2 и 3 групп могут получить единовременную денежную помощь от 7,5 до 15 тысяч гривен.
- Помощь предназначена для обеспечения термостойкости бизнеса и расходуется на энергооборудование, топливо и электроэнергию.
В феврале физические лица-предприниматели могут получить единовременную денежную выплату. Речь идет о лицах, относящихся к 2–3 группе и работающих в социально важных сферах.
Какую помощь могут получить ФЛП в феврале 2026 года?
Размер помощи зависит от количества наемных работников, о чем пишут на сайте Дебет-кредит.
Средства предусмотрены для обеспечения термостойкости бизнеса. В частности потратить деньги можно на приобретение и ремонт генераторов и другого энергооборудования, топлива для генераторов, а еще оплату электроэнергии.
Помощь могут получить физические лица-предприниматели 2 и 3 групп, а именно: магазины, пекарни, кафе, кафе, столовые, аптеки, частные медицинские кабинеты, амбулатории; мастера, ремонтные бригады, сервисные центры, провайдеры, операторы связи, помощь уязвимым группам; частные детские сады, центры развития, курьерские службы и тому подобное.
Если человек имеет одного наемного работника, то ему предполагается 7 500 гривен.
- Когда речь идет о 2 работниках – 9 000 гривен;
- 3 работников – 10 500 гривен;
- 4 работников – 12 000 гривен;
- 5 работников – 13 500 гривен;
- 6 и более работников – 15 000 гривен.
Обратите внимание! Помощь является одноразовой и зависит от количества наемных работников, за которых уплачен ЕСВ.
Заявление могут подать ФЛП, которые не находятся и не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, а также на территориях активных боевых действий. Об этом отметили в Дії.
Также нужно учесть такие важные нюансы:
- Денежную помощь могут получить ФЛП, что соответствовали условиям программы по состоянию на 26 января 2026.
- Дата регистрации ФЛП должны быть 1 декабря 2025 или раньше.
Как подать заявление?
Чтобы подать заявление на получение помощи в Дії, нужно придерживаться такой инструкции:
- Нажать "Подать заявление", авторизоваться или зарегистрироваться в кабинете гражданина.
- Проверить данные о себе.
- Выбрать, на что будет потрачена помощь.
- Выбрать или открыть Дія.Картку.
- Просмотреть данные заявления и подписать его.
Обратите внимание! После получения денежной помощи можно потратить их на категории, которые указаны в заявлении.
Что еще следует знать ФЛП в феврале 2026 года?
- ФЛП 1, 2 и 4 групп надо оплатить важный налог – военный сбор. Дедлайн на этот раз – до 20 февраля. В частности этот налог нужно платить, даже если человек не получил прибыль за предыдущий квартал.
- ФОПам 3 группы нужно подать декларацию. Это следует сделать до 9 февраля 2026 года.
- Также не следует забывать и о ЕСВ за 2025 год.