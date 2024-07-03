Женщины в Украине могут получить от правительства по 15 тысяч долларов

Благодаря программе "Створюй!" женщины могут получить индивидуальные гранты в размере 15 тысяч долларов для развития или открытия собственного бизнеса в сфере производства и переработки – это ремонт оборудования, полиграфическая деятельность, или же производство мебели, одежды и тому подобное.

Что нужно для участия в программе

Женщины могут предоставить документы, а именно ФЛП, ООО или частного предприятия, для участия в программе. Также могут понадобиться дополнительные документы на разных этапах.

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Заявки на участие от предприятий принимаются до 31 июля, а общий бюджет программы составляет 1 миллион гривен.

Принять участие могут предприятия, где доля участия женщин превышает 50%, и которое зарегистрировано и действует в Украине,

бизнес должен быть в области производства или переработки,

предпринимательницы не должны осуществлять деятельность на временно оккупированных территориях,

предпринимательницы не должны иметь задолженностей перед государственным бюджетом и привлечений к уголовной ответственности за коррупцию.

Как получить грант

Заполните форму на сайте программы.

После этого придется пройти отбор среди других кандидатов.

Избранные попадают во второй тур, где подают детальный план развития бизнеса и необходимые документы организаторам.

Бизнес должен быть официально зарегистрированным и работать.Полученный грант можно потратить как на приобретение, доставку, монтаж производственного оборудования, или покупку программного обеспечения, так и на обучение, но не более 30% от суммы.