Женщины в Украине могут получить от правительства по 15 тысяч долларов
3 июля 2024, 10:29Читати новину українською
Источник:Кабмин
Благодаря программе "Створюй!" женщины могут получить индивидуальные гранты в размере 15 тысяч долларов для развития или открытия собственного бизнеса в сфере производства и переработки – это ремонт оборудования, полиграфическая деятельность, или же производство мебели, одежды и тому подобное.
Что нужно для участия в программе
Женщины могут предоставить документы, а именно ФЛП, ООО или частного предприятия, для участия в программе. Также могут понадобиться дополнительные документы на разных этапах.
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Заявки на участие от предприятий принимаются до 31 июля, а общий бюджет программы составляет 1 миллион гривен.
- Принять участие могут предприятия, где доля участия женщин превышает 50%, и которое зарегистрировано и действует в Украине,
- бизнес должен быть в области производства или переработки,
- предпринимательницы не должны осуществлять деятельность на временно оккупированных территориях,
- предпринимательницы не должны иметь задолженностей перед государственным бюджетом и привлечений к уголовной ответственности за коррупцию.
Как получить грант
- Заполните форму на сайте программы.
- После этого придется пройти отбор среди других кандидатов.
- Избранные попадают во второй тур, где подают детальный план развития бизнеса и необходимые документы организаторам.