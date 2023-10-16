Услышали людей: депутаты хотят забрать сотни миллионов гривен у сериалов и направить их ВСУ

Расходы государства на сериалы и другие проекты изрядно разозлили людей. Наконец, депутаты готовы пересмотреть бюджет и направить деньги тому, кому они действительно наиболее нужны.

С чего все началось

Как показало расследование журналистов Bihus.Infо, бывший партнер главы Офиса Президента по кинобизнесу Андрей Колюбаев после прихода Ермака на должность возглавил Совет по государственной поддержке кинематографии. Кроме того, только за последние полгода он получил 20 миллионов гривен на свои продукты, а в бюджете-2024 на производство сериалов планировали выделить 445 миллионов гривен.

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Изменение планов

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в финансовом Комитете ВР решили пересмотреть "сериальные" потребности государства во время войны.

Прошла правка моего коллеги Цабаля, которой поручается правительству забрать 445 миллионов гривен из расходов на производство сериалов. И отправить эти деньги на программу протезирования военнослужащих,

– написал Жерезняк.

Похожая судьба ждет 574 миллиона гривен, которые хотели выделить на реконструкцию первой очереди Музея Голодомора. Эти деньги хотят направить в поддержку военных и других категорий граждан.

"Так это гораздо больше похоже на военный бюджет", – добавил нардеп.