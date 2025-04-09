Дія возобновила три ключевых сервиса для бизнеса

В приложении Дія восстановлен доступ к трем важным сервисам для бизнеса. Речь о выписках из Единого государственного реестра, обновление данных ФЛП и справки о недвижимости.

Услуги доступны на портале

Об этом сообщила песслужба Дії, подчеркнув, что теперь эти важные услуги снова доступны на портале, передает 24 Канал.

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"Три полезные сервисы вернулись, чтобы снова можно было легко получить нужную информацию без очередей и бумаг", – указано в сообщении.

Какие данные теперь можно получить в Дії

Теперь пользователи могут получить данные о недвижимом имуществе из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Реестра прав собственности, Государственного реестра ипотек и Единого реестра запретов на отчуждение объектов.

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Также ФЛП могут обновлять онлайн свои данные, в частности изменять контактную информацию, ФИО и местонахождение. Кроме того, доступна возможность заказать электронную выписку из Единого государственного реестра.